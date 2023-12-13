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恒指半日跌121點 北水轉流入 寶光升70%

摩通指中央經濟會議乏驚喜，內房仍會跑輸，加上大摩報指外資續流出中國股票，港股、A股未有隨隔晚美股向上。

恒指今早低開62點，高位跌47點，低位跌154點，高低波幅107點。通訊服務、非必需消費品、能源、衛生保健股推低大市。上升股份比例為16.01%，下跌為32.57%，無升跌為51.4%。

恒指半日跌121點或0.74%，報16252點，大市成交金額369億元；國指跌56點或1%，報5558點。恒生科技指數收報3699點，跌0.82%。

藍籌股成交金額145.37億元，佔大市成交39.39%；科指成份股成交金額81.6億元，佔大市成交22.11%；國指成份股成交金額120.44億元，佔大市成交32.63%。

24隻雙櫃台股，總成交0.4億元人民幣，相當於約0.43億港元，佔大市成交的0.12%。

窩輪及牛熊證成交金額減少8.59%，至75.04億元，佔大市成交20.31%。牛熊證成交金額29.44億元，減少11.71%；窩輪成交金額45.59億元，減少6.46%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、小米（1810）、中國銀行（3988）貢獻恒指較多。

藍籌20隻升，60隻下跌，2隻無升跌。翰森製藥（3692）升2.25%，收報15.44元，是升幅最大的藍籌，信義玻璃（0868）跌5.09%，收報8.21元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，19隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報32.65元，升2.03%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報29元，跌7.2%。

恒指、科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流入8.39億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出59.45億元人民幣，較上日增加18.34%，連續第3日流出，累計流出142.28億元。

摩通：中央經濟會議乏驚喜 內房仍跑輸。中央經濟工作會議：要化解房地產、地方債務及中小金融機構等風險。碧桂園（2007）收報0.8元，升1.27%。恒大（3333）收報0.233元，跌1.27%。融創（1918）收報1.42元，跌7.19%。龍光地產（3380）收報0.67元，跌2.9%。世茂集團（0813）收報0.57元，跌5%。旭輝（0884）收報0.25元，跌7.41%。

匯控（0005）出售俄羅斯業務或有變數 買家遭美制裁。收報60.55元，跌0.16%。

碧桂園（2007）董事自願減薪。碧桂園據報達成協議，將避免人民幣債券違約。收報0.8元，升1.27%。

中央經濟工作會議：壯大新型消費，提振新能源汽車電子產品等大宗消費。汽車股個別發展，吉利（0175）收報7.9元，升0.38%。比亞迪（1211）收報203.2元，跌2.03%。小鵬（9868）收報58.8元，跌6.59%。理想汽車（2015）收報135.3元，跌2.45%。蔚來（9866）收報56.75元，跌4.94%。零跑（9863）收報39.05元，跌0.26%。恒大汽車（0708）收報0.28元，升3.7%。

聯想（0992）伙香港資訊科技學院，推全新課程孕育IT專業人才。收報9.97元，升1.63%。

寶光實業（0084）5.4億售UG等品牌及手錶存貨。創52周高，見0.147元，收報0.111元，升70.77%。

粵海投資（0270）公告，東江水新供水協議，每年基本水價加2.39%。收報5.15元，升0.19%。

遭華為余承東斥抄襲，小米（1810）反駁：與事實不符，專利獲得早於華為公開時間。收報15.44元，升1.85%。

盈富（2800）基金單位總數創新高。收報16.38元，跌0.79%。

摩通料12月賭收達170億，今年中場博彩已回復至疫情前100%水平。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報5.07元，跌2.5%。美高梅中國（2282）收報9.73元，跌0.61%。澳博（0880）見52周低2.21元，收報2.22元，跌3.06%。永利澳門（1128）收報5.78元，跌4.78%。銀河娛樂（0027）收報41.1元，跌0.12%。金沙中國（1928）收報21元，跌0.24%。

破頂股表現

破頂股包括，VISION DEAL-Z（7827）創上市新高，見10.12元，收報10.12元，升1.4%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見24.42元，收報24.42元，升1.08%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1093.8元，收報1092.85元，跌0.07%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見79.58元，收報79.32元，升0.13%；寶光實業（0084）創52周高，見0.147元，收報0.111元，升70.77%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.4元，收報0.375元，升4.17%；電訊盈科（0008）創52周高，見4.18元，收報4.16元，升1.46%；太古股份公司Ｂ（0087）創52周高，見9.37元，收報9.34元，升0.65%；ASIA COMM HOLD（0104）創52周高，見0.295元，收報0.27元，跌3.57%；德昌電機控股（0179）創52周高，見12.7元，收報12.64元，升4.64%；易生活控股（0223）創52周高，見0.37元，收報0.35元，跌5.41%；海通國際（0665）創52周高，見1.51元，收報1.51元，升0.67%；中糧包裝（0906）創52周高，見6.76元，收報6.76元，升0.75%。

破底股方面

35隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見1.2元，收報1.2元，跌5.51%；中駿商管（0606）低見0.5元，收報0.52元，跌5.45%；花樣年（1777）低見0.053元，收報0.055元，跌5.17%；中國科培（1890）低見1.2元，收報1.22元，跌1.61%；九毛九（9922）低見6.14元，收報6.21元，跌3.27%；萬國數據（9698）低見7.54元，收報7.63元，跌6.72%；新宇環保（0436）低見0.062元，收報0.062元，跌4.62%；中國高速傳動（0658）低見1.51元，收報1.57元，跌2.48%；聯合醫務（0722）低見0.54元，收報0.57元，跌5%；路勁（1098）低見1.38元，收報1.41元，跌3.42%。

70隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見3.86元，收報3.87元，跌2.76%；越秀地產（0123）低見6.35元，收報6.4元，跌6.57%；佳寧娜（0126）低見0.245元，收報0.25元，跌3.85%；中金（3908）低見10.82元，收報10.84元，跌3.04%；廣發証券（1776）低見9.23元，收報9.3元，跌1.9%；信利國際（0732）低見0.64元，收報0.64元，跌3.03%；澳博（0880）低見2.21元，收報2.22元，跌3.06%；希慎（0014）低見14.22元，收報14.28元，跌2.59%；太興（6811）低見0.78元，收報0.78元，跌1.27%；中通快遞（2057）低見161元，收報161.7元，跌1.46%。

異動股

上升異動股，包括，寶光實業（0084）創52周高，見0.147元，收報0.111元，升70.77%；世大控股（8003）收報0.65元，升60.49%；世紀集團國際（2113）收報0.078元，升47.17%；中國寶力科技（0164）收報0.8元，升26.98%；納尼亞集團（8607）收報0.072元，升26.32%；前海健康（0911）收報0.044元，升25.71%；新銳醫藥（6108）收報0.064元，升25.49%；宏基集團控股（1718）收報1.27元，升17.59%；中國派對文化（1532）收報0.114元，升17.53%；滇池水務（3768）收報0.68元，升17.24%。

下跌異動股，包括，藥師幫（9885）創上市新低，見14.62元，收報16.22元，跌43.09%；科濟藥業－Ｂ（2171）創上市新低，見6.07元，收報6.9元，跌26.91%；百德國際（2668）收報0.13元，跌22.16%；天利控股集團（0117）收報0.28元，跌21.13%；南華金融（0619）見52周低0.219元，收報0.22元，跌16.98%；中科生物（1237）收報0.05元，跌16.67%；亞洲果業（0073）收報0.026元，跌16.13%；大洋集團（1991）收報0.135元，跌15.63%；九台農商銀行（6122）創上市新低，見1.3元，收報1.3元，跌15.58%；中國上城（2330）創上市新低，見0.11元，收報0.11元，跌15.38%；生活概念（8056）創上市新低，見0.017元，收報0.017元，跌15%。

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