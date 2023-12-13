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港鐵旗下MTR Lab投資建築營運解決方案供應商WeMaintain

港鐵（0066）旗下MTR Lab宣布，伙EurazeoRed River West及法國公共投資銀行，投資建築營運解決方案供應商WeMaintain，為MTR Lab首次投資海外初創企業。

WeMaintain是於2017年創立的共益企業，為房地產、商業、零售及交通行業提供維修方案，包括升降機及電梯維修保養、防火安全及自動門等，並於法國、英國及新加坡設有辦公室。

公司於全球擁有超過200名員工，由創業至今從EurazeoMTR LabRed River West及法國公共投資銀行籌得4,000萬歐羅以上的資金。是次投資將助WeMaintain擴展其亞太地區業務，包括進軍香港市場。

MTR Lab表示，投資WeMaintain有助於進一步推動升降機及電梯維護及建築管理數碼化，不但符合MTR Lab對智慧城市科技和可持續發展的願景，同時響應香港政府鼓勵於屋苑管理引入智能科技的政策方針。除財務投資外，MTR Lab亦期望以戰略投資者的角色支持WeMaintain於亞太地區包括香港市場發展。

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