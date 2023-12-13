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林世雄：港機場航點客運量明年底前回復至疫前水平 續檢視飛機乘客離境稅

就有立法會議員提問，使用機場的成本高昂窒礙航點與航班恢復，影響機場的競爭力，運輸及物流局局長林世雄今日書面回覆，至今年11月，共有約120家航空公司營運航班來往香港國際機場和全球約180個目的地，航點數目恢復至約疫情前的80%。航空客運量則已恢復至約疫情前的65%，並預計於2024年底前全面回復至疫情前水平，步伐與亞洲其他機場相若。

同時，機管局會與個別有需要的航空公司商討，協助他們恢復在香港國際機場的航班服務。機管局亦向合資格的航空公司提供市場推廣基金，鼓勵業界在大灣區開發新航點或促進多式聯運，以提升香港國際機場的連接。具體而言，機管局鼓勵航空公司在大灣區各口岸提供預辦登機服務，加強多式聯運以擴大服務範圍。

機場收費方面，林世雄引述一所國際獨立顧問公司2022年的調查報告，涵蓋全球56個主要國際機場，當中香港國際機場的整體機場收費排名屬中等水平，整體收費更普遍低於國際及亞洲多個樞紐機場，包括倫敦希斯路機場、東京成田國際機場和新加坡樟宜機場等。

機管局會繼續密切留意市場發展，並就機場收費作定期檢討。飛機乘客離境稅的水平自2004年起已一直維持在每名12歲或以上的乘客繳付120元，僅佔旅客整體旅費的極小部分。一如其他稅項，政府會持續檢視飛機乘客離境稅的水平。

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