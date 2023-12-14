據指，今次下調最低首付款比例降低了居民購買住房的資金門檻，有利於更好滿足剛性和改善性住房需求。同時，此次調整取消了房價過快上行階段本市對房貸年限的從嚴管控，由目前最長25年恢復至30年。

此外，北京市亦降低商業銀行新發放房貸利率政策下限。此次調整的是新發放的商業性個人住房貸款利率政策下限，即12月15日起新發放的商業性個人住房貸款將執行新的利率政策下限。

調整後，城六區首套、二套利率政策下限分別為不低於相應期限貸款市場報價利率加10個基點、不低於相應期限貸款市場報價利率加60個基點；非城六區首套、二套利率政策下限分別為不低於相應期限貸款市場報價利率、不低於相應期限貸款市場報價利率加55個基點。

各銀行應根據北京地區市場利率定價自律機制確定的政策下限，結合本機構經營情況、客戶風險狀況等因素，按照市場化、法治化原則，合理確定每筆新發放房貸利率水平。

在今年9月，四大一線城市（北上廣深）先後宣佈實行「認房不認貸」政策，北京亦將首套房首付比例將由60%至80%降至35%至40%。

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