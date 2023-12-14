moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

東亞料美國明年6月起每季減息0.25厘

東亞銀行（0023）經濟研究部首席經濟師蔡永雄表示，預料美聯儲將於明年年中開始減息，由明年6月份起每季減0.25厘，合共減0.75厘，實際情况則視乎通脹及經濟數據。

香港最優惠利利率（P）方面，蔡永雄指，隨美息年中開始減息0.25厘後，料香港亦相信會跟減0.125厘。他續指，近期港息高企受年結效應影響，年結過後他相信港息將會低於美息。

至於香港經濟方面，蔡永雄表示利息高企影響及今年為復常第一年，香港今年經濟復蘇較預期弱。他指出，香港旅遊和消費業復蘇需時，旅客訪港數字相較2018年同期比只達一半的水平，認為其擁有若進一步發展的潛力，消費及旅遊板塊將釋放動力，加上香港勞工市場穩定，以及料明年中美國減息，將推動明年香港經濟增長，料明年香港經濟增長可達3.5%。

中國方面，蔡永雄表示中國隨時有機會降準，相信短期內會下調存款準備金率0.25厘，或會減0.25厘2至3次，因中國最近增發額外國債，抽緊短期利率，需依靠降準以釋放資金流動性；減息方面，他預料中國於明年第一季輕微減息，減10至20點子。

中國經濟方面，蔡永雄表示中國內地首三季經濟增長5.2%為相當不錯，主要受惠於消費及服務業帶動，而基建及製造業亦表現較好，抵銷部分內房投資疲弱影響；出口方面，蔡永雄指內地外貿今年負增長，但內地出口佔全球出口約為14.4%，屬偏高的數字，出口經兩年調整後，有機會於明年回穩及輕微增長；他預料中國內地明年經濟增長5%。

其他報道

【羅仕揚專欄】誰抹黑了我的評級展望？

東瀛遊派特別息每股0.07元

匯豐維持長建等「買入」評級 料受惠潛在購併及股息升 全線公用股造好

內地網絡安全公司永信至誠明年將落戶香港 料港需求迫切

全日沽空金額增3% 比率4個月低 騰訊沽空最多

拼多多旗下Temu與對手Shein再掀訴訟戰

恒指收市升173點 成交破千億 北水流出近百億 創科升9%

渣打銀行：港元最優惠貸款利率維持不變

中銀香港維持最優惠利率不變

人行下周三在港招標發行六個月50億人民幣央票

網龍昨完成分拆海外教育在美上市 CFO：未來續發展課堂即服務

理想汽車：累計交付60萬輛汽車

老虎證券：於香港推出美國國債交易服務 可T+0成交T+1本息到帳

東方甄選俞敏洪親發視頻平息「小作文」風波   股價暫升5%

大摩予新世界「低配」評級 負債比率仍高

大摩料明年中國固產投及社融增長續放緩 看好高息內銀跑贏大市

恒生維持最優惠利率不變

碧桂園、永輝接連退場珠海萬達商管

【有片：埋身擊】道期以高位結算才有機會回吐

投資推廣署：協助TAITO STATION來港設首家特許經營店

中國信達前副總裁涉嚴重違紀違法被查

半日沽空金額增14% 盈富沽空減48%

匯豐維持最優惠利率不變

恒指半日升179點 10天線得而復失 北水流出規模近1個月最大