東亞銀行（0023）經濟研究部首席經濟師蔡永雄表示，預料美聯儲將於明年年中開始減息，由明年6月份起每季減0.25厘，合共減0.75厘，實際情况則視乎通脹及經濟數據。
香港最優惠利利率（P）方面，蔡永雄指，隨美息年中開始減息0.25厘後，料香港亦相信會跟減0.125厘。他續指，近期港息高企受年結效應影響，年結過後他相信港息將會低於美息。
至於香港經濟方面，蔡永雄表示利息高企影響及今年為復常第一年，香港今年經濟復蘇較預期弱。他指出，香港旅遊和消費業復蘇需時，旅客訪港數字相較2018年同期比只達一半的水平，認為其擁有若進一步發展的潛力，消費及旅遊板塊將釋放動力，加上香港勞工市場穩定，以及料明年中美國減息，將推動明年香港經濟增長，料明年香港經濟增長可達3.5%。
中國方面，蔡永雄表示中國隨時有機會降準，相信短期內會下調存款準備金率0.25厘，或會減0.25厘2至3次，因中國最近增發額外國債，抽緊短期利率，需依靠降準以釋放資金流動性；減息方面，他預料中國於明年第一季輕微減息，減10至20點子。
中國經濟方面，蔡永雄表示中國內地首三季經濟增長5.2%為相當不錯，主要受惠於消費及服務業帶動，而基建及製造業亦表現較好，抵銷部分內房投資疲弱影響；出口方面，蔡永雄指內地外貿今年負增長，但內地出口佔全球出口約為14.4%，屬偏高的數字，出口經兩年調整後，有機會於明年回穩及輕微增長；他預料中國內地明年經濟增長5%。
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