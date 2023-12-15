而高途股價亦隨著粉絲數目上升而水漲船高，股價連升6日，由上周四的2.57元起步，升至周四收市的4.77元，累計升幅85.6%，單是昨夜已升29.27%，盤後再升5.03%。

近年高途與東方甄選一樣，在中國打擊教培行業後，轉型至直播賣貨，並創辦出「高途佳品」。昨日陳向東則在高途佳品的直播中指，任何一個團隊，總是有分工的，但是團隊中不管怎樣，總是有人才，總是有英雄的，而這些英雄、人才、火車頭，是需要特別的呵護和關愛的。

陳向東又指在一個組織中，越能給公司創造更大價值的員工，應該給他更大的榮譽、更高的待遇，就會創造出更大的價值。高途佳品把自己做得好，才能真正的吸引更多優秀的人才。

而東方甄選爆出「小作文」事件後，曾有指主席俞敏洪需要在行政總裁孫東旭及董宇輝之一「二選一」，其後俞敏洪曾回應「沒事，沒這麼嚴重。」

今日東方甄選股價先升後回，暫時仍逆市下跌達5.58%，暫報26.25元，曾低見25.5元或跌8.27%。

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