現代健康科技主席曾裕稱，匯達工商鋪基金未來將主要聚焦香港工商業大廈及工商鋪買賣，容許專業投資者以低門檻（最低30萬港元）進行投資。她又表示，匯達基金管理將於明年第一季度陸續物色理想工商業物業或店鋪，購入優質工商廈或工商鋪資產。或會購入位於中環，銅鑼灣及旺角的小型商鋪進行長線放租，每間商鋪擬斥資2000萬至3000萬元，預計租金回報3厘，並預計資金回報會持續增加。

現代健康科技首席財務官鄭志明稱，下一步或會向其他地區拓展業務，包括但不限於大灣區，新加坡等具備零售屬性的工商物業買賣投資機會。

中原（工商鋪)澳門及橫琴董事總經理潘志明指出，從過去20年物業市場年回報率看來，香港分層工廈及零售業樓宇平均優於住宅類別，從今年年初通關復常，工商鋪交投陸續復蘇，整體價格更具潛力，故而相信與經濟及商業活動相關性較大的工商廈及商鋪會隨之受惠。

匯達基金管理於2023年獲證監會發牌，准予進行第1類，第4類及第9類受規管活動。

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