恒指今早高開208點，高位升562點，低位升208點，高低波幅354點，是12月6日後最大波幅，當日報365.52點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為42.7%，下跌為21.11%，無升跌為36.17%。

恒指收市升390點或2.38%，報16792點，大市成交金額1362億元，較上日增加33.28%，是11月30日1391.19億元成交後最多；國指升126點或2.28%，報5700點。恒生科技指數收報3780點，升2.22%。

藍籌股成交金額760.02億元，佔大市成交55.8%；科指成份股成交金額370.26億元，佔大市成交27.18%；國指成份股成交金額576.86億元，佔大市成交42.35%。

24隻雙櫃台股，總成交1.24億元人民幣，相當於約1.37億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額增加21.91%，至114.72億元，佔大市成交8.41%。牛熊證成交金額57.03億元，增加42.74%；窩輪成交金額57.68億元，增加6.54%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。中移動（0941）、聯想（0992）、舜宇（2382）拖累大市。

藍籌75隻升，7隻下跌，0隻無升跌。東方海外（0316）升9.37%，收報103.3元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌2.04%，收報72.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報61.95元，升6.99%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報26.25元，跌5.58%。

恒指升穿10天線(16411.66點)，20天線(16928.96點)得而復失。科指升穿10天線(3717.83點)，受制於20天線(3856.88點)，20天線跌穿50天線(3868.54點)。

北水南下合計淨流出39.63億元，較上日減少59.14%，連續第2日流出，累計流出-136.61億元，對上一次連續2日淨流出是11月29日。南水北上合計淨流出41.66億元人民幣，終止單日流入。

人民幣匯價

離岸人民幣曾升值最多0.36%，升值至7.0976元，是6月2日7.067元後最強。收市報7.0997元，是5月30日後收市最強，當日報7.0911元。連續升值4日，累計升值0.0946元，對上一次連續升值4日是11月21日。

在岸人民幣曾升值最多0.36%，升值至7.0976元，是6月2日7.067元後最強。今日收市報7.0997元，是5月30日後收市最強，當日報7.0911元。現報7.0997元，跌0.34%。連續升值4日，累計升值0.0946元，對上一次連續升值4日是11月21日。

三大指數即日表現

恒指曾升最多3.43%，是11月15日後最大升幅，當日升幅為4.05%。高見16964.33點，是12月1日17038.98點後最高。今日收市報16792.19點，是12月1日後收市新高，當日報16830.3點。連升2日，累計升563.44點，對上一次連升2日是11月23日。

科指曾升最多3.86%，是11月15日後最大升幅，當日升幅為4.41%。高見3841.38點，是12月4日3842.68點後最高。今日收市報3780.69點，是12月1日後收市新高，當日報3830.92點。

現報3780.69元，升2.22%。連升2日，累計升94.48點，對上一次連升2日是11月3日。

國指曾升最多3.72%，是11月15日後最大升幅，當日升幅為4.1%。高見5780.74點，是12月4日5806.74點後最高。今日收市報5700.39點，是12月4日後收市新高，當日報5703.33點。連升2日，累計升149.49點，對上一次連升2日是11月3日。

一周表現

恒指本周累升2.8%或457點，升幅是7月28日後最大，當時收市升幅為4.41%；本周表現最佳的是創科實業（0669），累升14.38%，其次為恒地（0012）及東方海外（0316），分別升11.06%及10.84%。而表現最差的是李寧（2331），累跌11.01%，其次為聯通（0762）及九龍倉置業（1997），分別跌3.42%及2.97%。

國指本周累升1.83%或102點，升幅是10月27日後最大，當時收市升幅為1.83%；本周表現最佳的是申洲國際（2313），累升9.9%，其次為新奧能源（2688）及小米（1810），分別升9.6%及9.3%。而表現最差的是李寧（2331），累跌11.01%，其次為商湯（0020）及中海油（0883），分別跌2.33%及2.23%。

科指本周累升2.02%或74點，升幅是11月17日後最大，當時收市升幅為2.25%；本周表現最佳的是閱文（0772），累升11.84%，其次為華虹半導體（1347）及小米（1810），分別升11.03%及9.3%。而表現最差的是東方甄選（1797），累跌21.99%，其次為商湯（0020）及美團（3690），分別跌2.33%及1.96%。

午後消息股表現

港交所（0388）行政總裁歐冠昇傳計劃離任。收報259.8元，升4.42%。

中移動（0941）旗下中移動香港MyLink發布NFT自由市集LinkNFT。收報62.15元，跌0.24%。

波司登（3998）羽絨100%通過負責任羽絨標準認證。收報3.39元，無升跌。

復藥（2196）擬分拆醫院業務 集資10億人幣 並擬在港IPO。收報16.5元，升1.1%。

今早及隔晚消息股表現

海昌海洋公園（2255）：擬開發沙特海昌海洋公園項目。收報0.99元，升2.06%。

維達（3331）：印尼大亨Tanoto家族溢價19%提收購。收報22.6元，升9.18%。

大酒店（0045）：郭敬文明年10月退任董事總經理兼CEO。收報5.74元，升0.53%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，萬邦投資（0158）收報103.5元，無升跌。奧思集團（1161）收報1.46元，升2.82%。

擎天科技（1297）溢價近三成每股0.33元私有化，阿里接納套現5445萬。收報0.295元，升15.69%。

北京能源國際（0686）43億購入澳洲太陽能項目。收報0.121元，升2.54%。

恒大（3333）出售上海北外灘項目作價6.6億人幣。收報0.24元，升3.45%。

港燈（2638）與國家電網南瑞簽合作框架協議，研引入內地零碳能源。收報4.68元，升0.65%。

多想雲（6696）與上海聿正組合營，出資4700萬人幣。收報0.226元，升8.13%。

美法院判陽光油砂（2012）需付非延期票據持有人約1.54億元本息。收報0.53元，升3.92%。

恒隆地產（0101）無錫恒隆府封頂。收報10.84元，跌0.55%。

東亞（0023）料美國明年6月起每季減息0.25厘。收報9.32元，升0.98%。

東瀛遊（6882）派特別息每股0.07元。收報0.67元，升11.67%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見22.65元，收報22.25元，升2.3%；中寶新材（2439）創上市新高，見2.35元，收報2.19元，升7.35%；GHW INTL（9933）創上市新高，見0.68元，收報0.63元，無升跌；安碩印度（2836）創上市新高，見38.1元，收報38.08元，升1.06%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8605.5元，收報8605.35元，升0.02%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見1924元，收報1924元，升0.84%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見70.52元，收報70.3元，升0.06%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見17.37元，收報17.34元，升0.93%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見21.5元，收報21.5元，升0.84%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1102.5元，收報1101.95元，升0.01%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見15.9元，收報15.9元，升0.32%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見4.864元，收報4.864元，升1.12%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見113.15元，收報113.15元，升0.67%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見104.5元，收報99.9元，升1.94%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見80.84元，收報80.7元，升0.72%；德康農牧（2419）創上市新高，見38.9元，收報38.9元，升2.5%；瑞聲（2018）創52周高，見24.1元，收報23.8元，升1.93%；卓越教育集團（3978）創52周高，見1.44元，收報1.38元，升24.32%；思考樂教育（1769）創52周高，見3.28元，收報3.15元，升12.9%；九龍倉集團（0004）創52周高，見24.7元，收報24.1元，跌0.41%。

破頂指數成份股包括，聯想（0992）創52周高，見10.5元，收報10.24元，跌0.58%；中電（0002）創52周高，見64.15元，收報63.6元，升0.24%。

破底股方面

37隻股份創上市新低，其中十隻包括，禹洲（1628）低見0.1元，收報0.108元，升2.86%；景瑞（1862）低見0.032元，收報0.034元，跌5.56%；恒嘉融資租賃（0379）低見0.05元，收報0.053元，無升跌；鼎億集團投資（0508）低見0.21元，收報0.21元，跌1.87%；威華達控股（0622）低見0.186元，收報0.186元，跌4.12%；新天地產集團（0760）低見0.122元，收報0.132元，跌14.84%；阿爾法企業（0948）低見0.285元，收報0.29元，跌6.45%；萬科海外（1036）低見1.14元，收報1.19元，無升跌；宏安地產（1243）低見0.041元，收報0.041元，跌6.82%；中國綠地博大綠澤（1253）低見0.076元，收報0.08元，跌6.98%。

76隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活（0052）低見9.35元，收報9.5元，升0.64%；叙福樓（1978）低見0.86元，收報0.89元，升2.3%；太興（6811）低見0.78元，收報0.8元，無升跌；1957 & Co.（8495）低見0.199元，收報0.199元，無升跌；中通快遞（2057）低見157元，收報158.8元，升0.13%；信義玻璃（0868）低見8.06元，收報8.32元，升0.85%；香港中旅（0308）低見1.29元，收報1.35元，升2.27%；歐化（1711）低見0.095元，收報0.095元，無升跌；洛陽玻璃（1108）低見3.68元，收報3.68元，跌1.87%；航天控股（0031）低見0.295元，收報0.305元，跌1.61%。

異動股

上升異動股，包括，中國上城（2330）收報0.219元，升55.32%；建鵬控股（1722）收報0.119元，升52.56%；太和控股（0718）收報0.053元，升39.47%；齊家控股（8395）收報0.91元，升35.82%；中國鑄晨８１（0810）收報0.455元，升31.88%；ITP HOLDINGS（8446）收報1.17元，升30%；中國新經濟投資（0080）收報0.167元，升27.48%；正道集團（1188）收報0.014元，升27.27%；瑞遠智控（8249）收報0.057元，升26.67%；卓越教育集團（3978）創52周高，見1.44元，收報1.38元，升24.32%。

下跌異動股，包括，曠逸國際（1683）創上市新低，見0.092元，收報0.092元，跌24.59%；亞洲果業（0073）收報0.021元，跌19.23%；富譽控股（8269）平上市低位0.032元，收報0.033元，跌15.38%；新天地產集團（0760）創上市新低，見0.122元，收報0.132元，跌14.84%；大洋集團（1991）收報0.137元，跌14.38%；BHCC HOLDING（1552）收報0.108元，跌14.29%；基石控股（1592）收報0.055元，跌14.06%；中國智能健康（0348）收報0.043元，跌14%；美捷滙控股（1389）創上市新低，見0.02元，收報0.025元，跌13.79%。

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