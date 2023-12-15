君聖泰醫藥為一間生物製藥公司，成立於2011年，專注於就代謝及消化系統疾病的治療發現、開發及商業化多功能及多靶點療法。是次上市引入滄州創融為基石投資者，認購1.1億元公司股份，設12個月禁售期。公司去年其他收入及收益為2058.1萬元人民幣，按年增加48.9%；研發成本1.8億元人民幣，增117.4%，期內虧損2.2億元人民幣，增近3%。2023年前半年内期内虧損達5.9億元人民幣，同比增加5.35倍。

公司上市料淨集資約1.94億元，當中約80%將用於為核心產品HTD1801的持續臨床研發活動提供資金；約5%用於為肥胖症的HTD1804的持續研發(包括研發人員成本及第三方合約開支)提供資金；約10%用於透過持續升級及加強FUSIONTXTM開發方式進行其他候選藥物的早期藥物發現及開發；約5%用作營運資金及其他一般企業用途。

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