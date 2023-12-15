「Nintendo POP-UP STORE in HONG KONG」於今日起至 2024年1月28日隆重登陸K11 Art Mall，營業時間由早上10:30至晚上8:30（12月15日營業時間為下午5:00至晚上8:30）。店內將會售賣以「超級瑪利歐」、「薩爾達傳說」、「斯普拉遁」、「動物森友會」及「皮克敏」等遊戲為主題的商品，同時亦會販賣Nintendo Switch主機及遊戲軟體。

可留意的是，客人入場前，需要在位於2樓商店正門外的發券機領取號碼券，並等待工作人員叫號，不設供網上取券，客人須領取實體號碼券。其中開幕首日（15日）取券時間由下午4:30開始，其他日子則由上午10:00開始。

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