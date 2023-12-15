同時，港交所委任委任姚嘉仁副行政總裁，自2024年5月24日起生效。證監會亦已批准有關委任。董事會亦宣布任命劉碧茵為聯席營運總監。

港交所主席史美倫表示，在任期內，歐冠昇對推動香港金融市場的國際推廣、在後疫情時代重啟對話和互聯互通以及確保交易所的正常運營發揮了重要作用。董事會完全尊重他尋求新發展的決定， 期待在未來幾個月與他緊密合作，以確保領導層的順利交接。

歐冠昇表示，領導交易所是其一生的榮幸，儘管宏觀環境充滿挑戰和動盪，但港交所過去兩年仍然落實了一系列戰略舉措和項目，他對此感到自豪。未來幾個月，將繼續與團隊緊密合作，確保領導層的平穩、無縫交接。

即將繼任行政總裁的陳翊庭，現年54歲，於2020年1月加入港交所擔任上市主管，現任聯席營運總監。她曾於2010年至2019年期間擔任達維律師事務所的合夥人。

陳翊庭表示，很榮幸成為下一任行政總裁。隨著世界發展的重心轉向東方，科技進步改變大家的生活和工作方式，氣候變化以及脆弱的經濟環境成為大家需要共同應對的重大挑戰，港交所仍然擁有巨大的機遇。 期待與董事會、管理委員會和整個交易所團隊合作，充分把握這些機遇。

史美倫表示，陳翊庭非常瞭解港交所的業務及行業競爭格局，在過去幾年，她對推動交易所戰略的執行發揮了關鍵作用。在團隊的支持下，陳翊庭將帶領港交所繼續踐行使命，支持香港作為國際金融中心的長期發展，豐富交易所在全球的市場、産品和服務。

其他報道

DAVID WEBB增持日本城母企 當日收市後發盈警

港交所與黑龍江省政府訂合作備忘錄 支持企業來港上市

君聖泰醫藥昨起招股 一手入場費5808元

全日沽空金額增43% 恒生中國企業沽空金額最多 沽空增3.5倍

滔搏：第三財季總銷售額按年錄10至20%低段增長

多相︱高才通協會今舉辦相親大會 工程師、教師及前TVB普通話主播都參加

恒指收市升390點 成交1362億 增33% 全周升2.8%升幅近4個月最大

快手月底停止第三方微短劇小程序商業投放

現代健康科技：旗下匯達工商鋪基金目標5年集資5億元

多相︱高才通協會今舉辦相親大會 工程師、教師及前TVB普通話主播都參加

快手月底停止第三方微短劇小程序商業投放

高途回應挖角董宇輝︰非常歡迎優秀人才加入 股價6日累漲86%

據報政府準備發行新一批數字綠色債券

普洱瀾滄古茶昨起招股 一手入場費2861元

港交所行政總裁歐冠昇傳計劃離任

中移動香港MyLink發布NFT自由市集LinkNFT

波司登羽絨100%通過負責任羽絨標準認證

馬斯克母親訪港打卡 驚嘆香港「many Teslas」

復藥擬分拆醫院業務 集資10億人幣 並擬在港IPO

中銀香港：網絡釣魚詐騙手法佔客戶舉報線上交易詐騙個案10%

WeChat Pay HK支援港手機號碼 於內地使用美團及大眾點評消費

會財局：與內地監督評價局達共識 可查察港核樓師存放內地審計工作底稿