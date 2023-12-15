港交所（0388）公布，行政總裁歐冠昇已通知董事會他在2024年5月任期結束後將不會尋求連任。董事會並宣布任命陳翊庭為下一任行政總裁，自2024年5月24日起生效，任期三年至2027年5月23日。陳翊庭出任政總裁已獲證監會批准。
同時，港交所委任委任姚嘉仁副行政總裁，自2024年5月24日起生效。證監會亦已批准有關委任。董事會亦宣布任命劉碧茵為聯席營運總監。
港交所主席史美倫表示，在任期內，歐冠昇對推動香港金融市場的國際推廣、在後疫情時代重啟對話和互聯互通以及確保交易所的正常運營發揮了重要作用。董事會完全尊重他尋求新發展的決定， 期待在未來幾個月與他緊密合作，以確保領導層的順利交接。
歐冠昇表示，領導交易所是其一生的榮幸，儘管宏觀環境充滿挑戰和動盪，但港交所過去兩年仍然落實了一系列戰略舉措和項目，他對此感到自豪。未來幾個月，將繼續與團隊緊密合作，確保領導層的平穩、無縫交接。
即將繼任行政總裁的陳翊庭，現年54歲，於2020年1月加入港交所擔任上市主管，現任聯席營運總監。她曾於2010年至2019年期間擔任達維律師事務所的合夥人。
陳翊庭表示，很榮幸成為下一任行政總裁。隨著世界發展的重心轉向東方，科技進步改變大家的生活和工作方式，氣候變化以及脆弱的經濟環境成為大家需要共同應對的重大挑戰，港交所仍然擁有巨大的機遇。 期待與董事會、管理委員會和整個交易所團隊合作，充分把握這些機遇。
史美倫表示，陳翊庭非常瞭解港交所的業務及行業競爭格局，在過去幾年，她對推動交易所戰略的執行發揮了關鍵作用。在團隊的支持下，陳翊庭將帶領港交所繼續踐行使命，支持香港作為國際金融中心的長期發展，豐富交易所在全球的市場、産品和服務。
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