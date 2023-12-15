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南航：11月客運運力投入增長逾2.5倍

中國南方航空（1055）披露今年11月主要營運數據。集團於今年11月客運運力投入（按可利用座公里計）按年上升253.35%，其中國内、地區和國際分別按年上升217.32%、293.90%和534.50%；旅客周轉量（按收入客公里計）按年上升324.97%，其中國内、地區和國際分別按年上升281.71%、561.24%和682.71%；客座率為78.93%，按年上升13.30個百分點，其中國内、地區和國際分別按年上升13.47、27.91和14.32個百分點。

貨運方面，2023年11月貨運運力投入（按可利用噸公里—貨郵運計）按年上升62.29%；貨郵周轉量（按收入噸公里—貨郵運計）按年上升29.50%；貨郵載運率為52.77%，按年下降13.36個百分點。

此外，今年11月，集團新增主要航線為惠州-昆明-惠州（每周四班）。並且，集團引進1架A350飛機，退出1架A330-200飛機。截至2023年11月底，集團合計運營904架運輸飛機。

 

 

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