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富途取消小額股息最低收費30元要求 改支付股息收入0.2%費用

富途（美：FUTU）宣布，由即日（15日）起正式減免港股代收現金股息收費，取消小額股息固定最低收費30元的要求，現時只需支付現金股息收入0.2%的費用。

富途指，在上市公司派發現金或股票股息時，投資者需要支付登記及過戶費與代收股息費。為方便投資者，公司決定取消小額股息固定最低收費30元的要求，即意味着以往現金股息收入相等或不足30元，而需要支付最低30元的最低收費的富途客戶，由即日起將可獲得相關費用的減免，只需支付現金股息收入0.2%的費用。該門檻亦惠及股息金額相等或不足60元的富途投資者。

舉例而言，假設1手股票客戶派息20元，未減免前實際現金股息收入為0元，減免後實際現金股息收入（20 - 1.5 - 20X0.2%）為18.46元。若派息60元，未減免前實際現金股息收入（60 - 1.5 - 30）為28.5元，減免後實際現金股息收入（60 - 1.5 - 60X0.2%）為58.38元。不過，60元股息收入以上的投資者，仍需支付最低收費30元。

富途證券董事總經理謝志堅表示，繼早前為投資者免卻認購新股的銀行融資息率，以及免費提供LV1行情報價後，了解到相繼有小額收息投資者反饋受到手續費所困擾，故對港股代收現金股息費作出調整。

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