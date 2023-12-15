調查報告指，高達九成半（95%）港人在過去半年内曾使用不同「秘技」以獲取優惠及獎賞，位居所有受訪市場之首；其中，香港消費者最喜歡使用的「旅遊秘技」包括選擇於「次旺季」旅遊以節省旅費開支（38%），以及選擇入住免費提供早餐的酒店（34%）。

另外，有七成半（75%）受訪的香港消費者擁有可賺取積分兌換旅遊獎勵的信用卡，而其中的76% Z世代及千禧世代受訪者表示他們會經常留意信用卡已累積的積分，比起「嬰兒潮」一代及X世代（66%）高出一成。

同時，疫情後堂食熱潮回歸，令餐飲競爭變得比去年更激烈。超過九成半（96%）受訪港人表示會每月最少外出用膳幾次，當中 39% 受訪者更會每周外出用膳幾次，為受訪市場之冠。

此外，與全球消費者相比，香港消費者對購買奢侈品展現更大的興趣。報告顯示，有近八成（79%）香港受訪者表示每年至少購買一次奢侈品，遠超全球平均水平（56%）；而購買奢侈品帶來的快樂及滿足感（41%）是港人購買的最主要原因，其次是耐用性（33%），以及更佳的品質及工藝（32%）。

而港人熱愛在社交媒體上分享心得及收集資料。報告顯示，港人依賴社交媒體上發佈的資訊及推薦，以作出他們在旅遊（60%）、餐飲（51%）及購買奢侈品（44%）方面的決定。同時，香港消費者亦非常熱衷於社交媒體上分享他們生活中的精彩時刻，七成（70%）受訪者表示會在旅行時捕捉難忘時刻並在社交媒體平台上分享，遠超全球平均的52%。

這項Amex Trendex調查由Morning Consult在2023年8月17日至29日進行，調查對象為7400名旅客進行了全國抽樣調查，分別包括在美國的2000名旅客，以及澳大利亞、加拿大、日本、墨西哥及英國的各1000名旅客和在香港的400名旅客。受訪者的家庭年收入至少5萬美元，而且是每年至少搭乘飛機旅行一次的成年人。這些調查是線上進行。完整調查結果的誤差幅度為正負2-5個百分點。當地可用的人口普查數據亦可能會根據地理位置而衍生少量變量的變化。

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