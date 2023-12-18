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GUM：強積金11月股票基金錄21.3億元淨轉入

強積金諮詢機構GUM公布11月強積金市場佔有率報告，月內強積金市場總資產上升4.5%至1.11萬億元，其中有27.8億由固定收益基金轉出，21.3億港元轉入股票基金，而混合資產基金則錄得6.5億元轉入。

報告亦提到，繼上月信安終止三隻保證基金後，今月「東亞（強積金）集成信託計劃」及「BCT 強積金策略計劃」亦取消了計劃中的保證基金，因此增加了本月資金變動，而現時市場上仍有 9 隻保證基金。

11月淨資金轉入錄得最多的基金資產類型，為預設投資策略65歲後基金（15.21億元），其次則為美國股票基金（12.28億元）。GUM 策略及分析師雲天輝解釋，月內強積金資產轉換至美股和預設投資策略，相信與當月股票反彈強勁有關，尤其是歐美市場。

雲天輝續指，市場憧憬通脹受控而聯儲局能提早減息，令股債雙揚，美股更挑戰全年高位。反而中港市場則較為失色，恒指仍然徘徊在16700 點。期內亦被國際評級機構穆迪調，下降香港的評級展望至「負面」，打擊投資者信心。再加上內房危機仍未解決，令港股反彈乏力，但香港市場仍然處於低估值，惟需要時間重建投資信心。

市佔率方面，宏利以27.6%市佔率居首，其次為匯豐（17.6%）、永明（11.1%），以及友邦（9%），BCT銀聯就強積金計劃與景順達成長期協議後，佔有率提高至 7.3%，取代中銀保誠成為第五大強積金供應商。報告指，而佔有率流失最大為永明，其市佔率下降0.25%，主要為其投資回報錄得0.46%的負回報拖累所致。

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