格力電器董事長兼總裁董明珠開除「網紅女秘書」孟羽童，成為網上熱話。近日董明珠在直播上再談及孟羽童，面對「用錯了人、眼力有問題」的質疑時，董明珠表示：「不叫用錯人」「是她自己的選擇吧，人生的道路是自己選 。人生價值觀是她自己定的，你選擇做什麼樣的人是你自己決定的。現在很難說五年後是什麼樣子。」
此前，董明珠斥孟羽童當秘書連一個文（公文）都寫不出來，只想藉由格力的平台當網紅，不能容忍這樣的人留在格力，最終被開除。
董明珠怒炒「網紅女秘書」孟羽童：連文都寫不出來 只想借格力平台當網紅
對於網絡上有批評指「董明珠工作思維是老式」、「董明珠那個年代和現在年輕人的年代是完全截然不同的社會背景」時，董明珠在直播中表示：「現在的年輕人是什麼樣子？自由散漫？不講規則？想幹啥幹啥、以我自己為中心？那這個社會就沒有和諧了，個人都以自我為中心那是一盤散沙。我接觸的很多年輕人還是有一種情懷。為個人奮鬥可能你結果不一定太理想，但心中有大愛，關懷別人，相信未來的世界一定屬於這種人。」
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