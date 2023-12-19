此前，董明珠斥孟羽童當秘書連一個文（公文）都寫不出來，只想藉由格力的平台當網紅，不能容忍這樣的人留在格力，最終被開除。

董明珠怒炒「網紅女秘書」孟羽童：連文都寫不出來 只想借格力平台當網紅

對於網絡上有批評指「董明珠工作思維是老式」、「董明珠那個年代和現在年輕人的年代是完全截然不同的社會背景」時，董明珠在直播中表示：「現在的年輕人是什麼樣子？自由散漫？不講規則？想幹啥幹啥、以我自己為中心？那這個社會就沒有和諧了，個人都以自我為中心那是一盤散沙。我接觸的很多年輕人還是有一種情懷。為個人奮鬥可能你結果不一定太理想，但心中有大愛，關懷別人，相信未來的世界一定屬於這種人。」

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