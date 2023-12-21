汪文斌表示，早在去年，美國通過包含有關稅減免措施的《通膨削減法案》時，中方就已經對美方這一不正當、歧視性的舉措公開表達了關切。相關措施以安全為名，奉行「美國優先」，違背市場經濟和公平競爭原則，威脅全球產業鏈供應鏈安全，是赤裸裸的保護主義，涉嫌違反世貿組織最惠國待遇、國民待遇等原則， 一提出就引發了包括美國的歐洲盟友在內的多國強烈不滿。 美方近期發布的所謂新規是「美式保護主義」的升級版，中方對此堅決反對。

汪文斌敦促美方遵守世貿組織規則，維護公平競爭的貿易秩序，為各國企業提供公平、不歧視的營商環境。 中方將密切追蹤後續情況，必要時採取措施維護自身合法權益。

其他報道

富途期權新客開戶專屬優惠 最高獲4200元獎賞

港府就全球最低稅率及最低補足稅展開諮詢

董宇輝：未有離開東方甄選 獨立工作室仍會大量賣農產品

富豪、四海、沙特阿拉伯投資部簽備忘 合作酒店開發

Bowtie推出「早期及多重危疾保」 年底前憑優惠碼投保免6個月保費

恒指公司：「恒生港股通國有企業價值指數」跑贏大市

香港寬頻企業方案獲Fortinet Engage計劃7個專業認證

傳社交平台X今早出現死機 逾4.7萬名美國用戶受影響

匯豐：客戶今年「儲蓄及投資」總交易額升逾3倍 日圓交易額中位數增150%

財庫局長許正宇：鼓勵老撾及越南來港發行離岸人民幣債

【有片：埋身擊】若要追沽道指期貨 可待其回落至十天線以下

美國擬對中國產電動車、太陽能產品 提高關稅

波音據報獲民航局批准 恢復向中國交付737 MAX

半日沽空金額減15% 美團沽空增1.2倍

恒指半日跌幅收窄至40點 北水轉流入 科指跌0.7% 金源氫化彈21%

證監會：提防以EAsyGOld Trend及EAsyGOld Plus為名發售的非認可投資產品