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美國擬提高對中國電動車關稅 外交部：「美式保護主義」升級版 中方堅決反對

美國政府據報正考慮提高電動車、太陽能板等中國商品的進口關稅。外交部發言人汪文斌表示，美方近期發布的所謂新規是「美式保護主義」的升級版，中方對此堅決反對。

汪文斌表示，早在去年，美國通過包含有關稅減免措施的《通膨削減法案》時，中方就已經對美方這一不正當、歧視性的舉措公開表達了關切。相關措施以安全為名，奉行「美國優先」，違背市場經濟和公平競爭原則，威脅全球產業鏈供應鏈安全，是赤裸裸的保護主義，涉嫌違反世貿組織最惠國待遇、國民待遇等原則， 一提出就引發了包括美國的歐洲盟友在內的多國強烈不滿。 美方近期發布的所謂新規是「美式保護主義」的升級版，中方對此堅決反對。

汪文斌敦促美方遵守世貿組織規則，維護公平競爭的貿易秩序，為各國企業提供公平、不歧視的營商環境。 中方將密切追蹤後續情況，必要時採取措施維護自身合法權益。

 

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