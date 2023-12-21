李明模指出，「等效先認」保單在內地提供的保障主要為「機動車交通事故責任強制保險」（「交強險」），亦即就第三者的人身傷亡或財產損失作出賠償，每次事故的總責任限額為20萬人民幣，保障範圍也不包括受保車上司機和乘客的傷亡，以及車輛本身的損毀。

當局鼓勵車主可加購車輛商業保險（「商業險」），市場上有不同保額和保費的「商業險」產品可供選擇，就「商業險—車上人員責任」，市面產品的賠償限額介乎1萬至20萬，而「商業險—第三者責任」的產品賠償限額則介乎100萬至1000萬不等。

李明模又指，自「等效先認」政策公布以來，保險業界積極參與相關工作，迅速推出符合有關規格要求的汽車保險產品。現時共有18間香港保險公司提供「等效先認」產品，佔汽車保險市場的84%。保監局正與內地部門商討，透過引入新的產品特色和提供額外服務，以優化「等效先認」產品，提高產品價值。

保費方面，李明模指與在港購買汽車保險大致相同，有關產品的保費亦會根據車齡、車輛型號、無索償折扣，以及司機駕駛經驗和違例駕駛紀錄等因素釐定。當局建議車主在投保前，應根據其負擔能力和保障需要，挑選最適合的保額及考慮加購商業險以提高保障。

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