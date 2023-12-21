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恒指收市升7點 成交金額跌穿700億 個半月最少 北水轉流入

美股隔晚急挫，港股、A股今早開市跟跌，早市A股倒升，港股亦跌幅收窄，官媒指內銀將減存息，內銀股午後升幅擴大，推動A股擴大升幅，恒指雖跟進倒升，但因假期臨近，加上美國將公布GDP數據，僅升最多35點，收市僅升7點，成交金額進一步縮至695億元，見個半月最少，而恒指波幅204點，連續第3日擴大，但仍低於十日平均的228點波幅，仍屬偏低水平。資金續炒ATM及三大ETF，進佔成交首6大，不過榜首為騰訊（0700）31億元，而盈富（2800）排第三，未有再現近日過百億成交。

恒指今早低開158點，高位升35點，低位跌169點，高低波幅205點。非必需消費品、地產、公用事業股推動大市。上升股份比例為30.56%，下跌為27.47%，無升跌為41.95%。

恒指收市升7點或0.04%，報16621點，大市成交金額695億元，較上日減少22.73%，是11月1日679.7億元成交後最少；國指升7點或0.13%，報5619點。恒生科技指數收報3710點，跌0.44%。

藍籌股成交金額253.07億元，佔大市成交36.41%；科指成份股成交金額134.86億元，佔大市成交19.4%；國指成份股成交金額197.86億元，佔大市成交28.46%。

24隻雙櫃台股，總成交1.07億元人民幣，相當於約1.16億港元，近一周高，佔大市成交的0.17%，比例是10月26日後新高。

窩輪及牛熊證成交金額增加17.81%，至110.9億元，佔大市成交18.21%。牛熊證成交金額60.85億元，增加38.8%；窩輪成交金額50.04億元，減少0.48%。

阿里巴巴（9988）、建行（0939）、美團（3690）貢獻恒指較多。友邦（1299）、騰訊（0700）、小米（1810）拖累大市。

藍籌49隻升，27隻下跌，6隻無升跌。新奧（2688）升4.58%，收報56元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌11.17%，收報13.36元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，13隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報10.7元，升2.69%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報62.35元，跌8.85%。

恒指曾跌穿10天線(16470.27點)，上試20天線(16689.55點)。科指跌穿10天線(3714.33點)。

北水南下合計淨流入24.38億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入12.03億元人民幣，終止連續2日流出。

午後消息股表現

國有大行將下調存息，內銀上升。建行（0939）收報4.5元，升0.45%。工行（1398）收報3.68元，升0.82%。農業銀行（1288）收報2.91元，升1.39%。中國銀行（3988）收報2.89元，升0.7%。

董宇輝：未有離開東方甄選（1797），獨立工作室仍會大量賣農產品。收報29.45元，升1.2%。

富豪酒店（0078）、四海國際（0120）、沙特阿拉伯投資部簽備忘，合作酒店開發。富豪酒店收報2.75元，跌1.43%。四海國際（0120）收報2.58元，升5.74%。

香港寬頻（1310）企業方案獲Fortinet Engage計劃7個專業認證。收報3.28元，跌0.3%。

今早及隔晚消息股表現

韓國擬對匯控（0005）、法巴罰款100億韓元。收報61.15元，跌0.08%。

東方海外（0316）：暫停前往紅海航線。收報108.7元，升1.49%。

奧園（3883）在紐約聲請破產保護。收報0.205元，跌1.44%。

澳門勵駿（1680）3900萬美元售老撾娛樂場。收報0.199元，跌1.97%。

兩間公司最快今日公布業績，績前表現如下，高豐集團控股（2863）收報0.275元，無升跌。國際家居零售（1373）收報1.81元，升0.56%。

廣州農商銀行（1551）溢價14%配售H股，籌13億。收報2.07元，無升跌。

阿信屋母公司CEC國際（0759）中期盈利急跌99%，不派中期息。見52周低0.25元，收報0.25元，跌5.66%。

港交所（0388）：截至11月底ETP達日均成交量達140億元。收報257.2元，無升跌。

賀一誠：料今年賭收破1800億，大摩：澳門賭企零售或從港爭取更多份額。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報5.45元，升0.93%。美高梅中國（2282）收報9.9元，跌0.6%。澳博（0880）收報2.42元，升1.68%。永利澳門（1128）收報6.36元，升1.76%。銀河娛樂（0027）收報42.5元，跌0.82%。金沙中國（1928）收報22.85元，升1.56%。

保誠（2378）向合資內地險企增資12.5億元人幣 股權比例不變。收報85.15元，跌0.35%。

李寧再度增持李寧（2331）。收報19.8元，升2.8%。

中電信（0728）：11月5G套餐用戶淨增331萬。收報3.47元，升0.58%。

中移動（0941）11月淨增客戶17.1萬。收報61.5元，跌0.08%。

領展（0823）委任宋俊彥為首席投資總裁。收報43.35元，升1.88%。

破頂股表現

破頂股包括，亞東集團（1795）創上市新高，見5元，收報4.52元，升0.44%；康耐特光學（2276）創上市新高，見7.25元，收報6.96元，跌1.97%；昇能集團（2459）創上市新高，見8.12元，收報7.9元，升2.6%；禪遊科技（2660）創上市新高，見5.43元，收報5.39元，升5.69%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1094.55元，收報1094.55元，升0.07%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見12.28元，收報12.28元，升0.99%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1035.55元，收報1035.15元，升0.01%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見22.34元，收報22.26元，升0.27%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見113.65元，收報113.65元，升0.35%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見108元，收報104.7元，升2.65%；德康農牧（2419）創上市新高，見53.5元，收報50.8元，升9.13%；卓越教育集團（3978）創52周高，見1.82元，收報1.76元，升1.73%；國富創新（0290）創52周高，見0.265元，收報0.235元，升23.68%；中發展控股（0475）創52周高，見0.76元，收報0.76元，升11.76%；國美金融科技（0628）創52周高，見0.33元，收報0.3元，跌9.09%；海通國際（0665）創52周高，見1.52元，收報1.52元，升0.66%；首惠產業金融（0730）創52周高，見0.15元，收報0.15元，升1.35%；森美控股（0756）創52周高，見0.203元，收報0.185元，跌2.63%；海峽石油化工（0852）創52周高，見0.206元，收報0.206元，升10.75%；ＢＣ科技集團（0863）創52周高，見12.3元，收報11.6元，升1.93%；MONGOL MINING（0975）創52周高，見6.68元，收報6.55元，升4.3%。

破底股方面

47隻股份創上市新低，其中十隻包括，彩生活（1778）低見0.26元，收報0.285元，升1.79%；遠洋服務（6677）低見0.6元，收報0.67元，跌5.63%；景瑞（1862）低見0.03元，收報0.036元，升12.5%；招商證券（6099）低見6.11元，收報6.15元，升0.16%；希望教育（1765）低見0.335元，收報0.35元，升1.45%；廣汽集團（2238）低見3.35元，收報3.43元，升1.48%；捷榮國際（2119）低見0.55元，收報0.57元，升1.79%；協鑫新能源（0451）低見0.34元，收報0.345元，跌1.43%；宏華集團（0196）低見0.106元，收報0.106元，跌2.75%；YGM TRADING（0375）低見0.92元，收報0.99元，跌4.81%。

100隻股份創52周低，其中十隻包括，南航（1055）低見3.01元，收報3.11元，升0.65%；新城悅（1755）低見2.94元，收報3.09元，升1.31%；龍光地產（3380）低見0.6元，收報0.61元，無升跌；越秀地產（0123）低見6.1元，收報6.24元，升0.81%；中金（3908）低見10.42元，收報10.64元，升0.57%；海通證券（6837）低見3.98元，收報4.01元，升0.25%；光大證券（6178）低見4.98元，收報5.03元，升0.8%；廣發証券（1776）低見8.84元，收報8.89元，跌1.22%；信利國際（0732）低見0.61元，收報0.66元，升6.45%；五菱（0305）低見0.375元，收報0.38元，跌2.56%。

異動股

上升異動股，包括，松景科技（1079）收報0.058元，升70.59%；恆和集團（0513）收報0.35元，升53.51%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.077元，升45.28%；OKURA HOLDINGS（1655）收報0.48元，升41.18%；國微控股（2239）收報2.13元，升37.42%；恒大汽車（0708）收報0.54元，升36.71%；奧栢中國（8148）收報0.042元，升27.27%；中國投融資（1226）收報0.5元，升25%。

下跌異動股，包括，麥迪森控股（8057）收報0.13元，跌31.22%；基石金融（8112）收報0.38元，跌28.3%；遊萊互動（2022）收報0.045元，跌19.64%；秀商時代控股（1849）創上市新低，見0.065元，收報0.065元，跌18.75%；浦江中國（1417）創上市新低，見0.34元，收報0.34元，跌17.07%；椰豐集團（1695）收報0.044元，跌16.98%；大禹金融（1073）收報0.188元，跌16.44%；久融控股（2358）收報0.022元，跌15.38%；再鼎醫藥（9688）收報19.76元，跌15.19%；易緯集團（3893）收報0.395元，跌15.05%；長城天下（0524）創上市新低，見0.22元，收報0.23元，跌14.81%。

 

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