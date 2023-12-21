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銀行同業賬戶數據共享明年啟用 客戶可選擇向其他銀行分享其賬戶數據

金管局公布，「銀行同業賬戶數據共享」（IADS）先導計劃將於明年1月1日開展，客戶可按其意願，安全而高效地與其他銀行共享其銀行賬戶數據。

開展時IADS共有28家銀行參與，主要包括各大零售銀行和虛擬銀行，涵蓋存款賬戶資訊，即賬戶是否存在、狀態、結餘和交易資訊。當局預計銀行將逐步開發創新的銀行服務，例如簡化信貸申請流程、賬戶資訊綜覽和以數據為本的定制服務。在先導計劃期間，金管局將監察實施進度和市場發展，並進一步制定IADS將來可能的實施方式。

金管局金融科技促進辦公室聯同香港銀行公會和銀行業界完成了IADS的初步研究。結果顯示銀行同業共享客戶的銀行賬戶數據，有助促進銀行業務數碼化，加強銀行風險管理，並提升客戶體驗。研究亦為IADS先導計劃建立了守則和標準，涵蓋零售、公司和中小企客戶，以促進銀行按客戶意願與同業共享數據。

金管局副總裁李達志表示，IADS先導計劃在銀行業邁向以客戶為中心的發展旅程中，標誌着一個重要的里程碑。當局期望計劃能讓客戶​進一步釋放其銀行賬戶數據的潛力。銀行同業按客戶意願，安全共享賬戶數據，能助銀行和客戶提升效率，降低成本，並帶來創新的數碼服務和解決方案，使雙方都能受惠，亦為香港的數字經濟增添動力。

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