moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

香港11月通脹回落至2.6% 遜預期 料短期持續溫和

政府統計處公布，11月消費物價指數由上月的2.7%降至升2.6%，同時亦低過預期的升2.7%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在11月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.6%，亦較10月份（1.7%）略低。

政府發言人表示，11月份基本消費物價通脹率維持溫和。外出用膳及外賣和衣履的價格按年繼續明顯上升。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。展望將來，整體而言通脹在短期內應會持續溫和。外圍價格壓力預期會進一步減弱。本地營商成本或會隨著經濟繼續復蘇而面對一些上升壓力。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至11月止的三個月的平均每月升幅為0.4%，而截至10月止的三個月的相應升幅則為0.5%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在11月份的按年升幅分別為3.0%、2.4%及2.4%，而10月份的相應升幅則分別為3.2%、2.5%及2.4%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在11月份的按年升幅分別為1.4%、1.6%及1.9%，在10月份的升幅則分別為1.7%、1.7%及1.9%。

經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數，截至11月止的三個月的平均每月升幅分別為0.6%、0.4%及0.3%，而截至10月止的三個月的相應升幅分別為0.6%、0.4%及0.4%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，截至11月止的三個月，經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數的平均每月升幅分別為0.1%、0.1%及0.2%，而截至10月止的三個月的相應升幅則分別為0.1%、0.2%及0.2%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在11月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升18.9%）、衣履（上升4.7%）、外出用膳及外賣（上升3.7%）、雜項服務（上升3.2%）、住屋（上升2.8%）、雜項物品（上升2.6%）、交通（上升2.4%），以及基本食品（上升1.1%）。

另一方面，綜合消費物價指數在11月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌2.4%），以及耐用物品（下跌1.3%）。

以首十一個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升2.1%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.2%、2.0%及2.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.7%、1.8%、1.6%及1.8%。

截至11月止的三個月，綜合消費物價指數較一年前同期上升2.4%，而甲類、乙類及丙類消費物價指數分別上升2.8%、2.3%及2.3%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.7%、1.7%、1.6%及1.9%。

截至11月止的十二個月，綜合消費物價指數較一年前同期平均上升2.1%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.2%、2.0%及2.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.8%、1.8%、1.7%及1.8%。

其他報道

中聯通11月5G 套餐累計2.5億戶

恒指收市升7點 成交金額跌穿700億 個半月最少 北水轉流入

銀行同業賬戶數據共享明年啟用 客戶可選擇向其他銀行分享其賬戶數據

美國擬提高對中國電動車關稅 外交部：「美式保護主義」升級版 中方堅決反對

國有大行將下調存息 內銀上升

富途期權新客開戶專屬優惠  最高獲4200元獎賞

港府就全球最低稅率及最低補足稅展開諮詢