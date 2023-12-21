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中國宏橋附屬引入華融中國東方等戰略投資者 吸資近30資人幣

中國宏橋（1378）宣布引入一系列戰略投資者，旗下山東宏拓已先後與天津聚信、濟南嘉匯、中國華融、濟南君岳、中國東方、寧波信鋁、濟南宏泰及天鋮鋅鋮一期訂立增資協議。據此，天津聚信、濟南嘉匯、中國華融、濟南君岳、中國東方、寧波信鋁、濟南宏泰及天鋮鋅鋮一期均同意分別以5億元（人民幣，下同）、5.3億元、5億元、2.016億元、5億元、4億元、3.01億元及3000萬元的對價認購山東宏拓新資本人，累計對價合共為29.626億元。

於增資完成後，山東宏拓將分別由中國宏橋旗下的魏橋鋁電持有約95.295%及由投資者合共持有約4.705%，公司於山東宏拓持有的間接股權將由約94.52%下降至約90.07%。

集團表示，引入投資者作為山東宏拓的戰略股東，有助於進一步深化與戰略投資者之間的合作，包括向集團提供戰略性資源支持，而增資將對集團未來發展帶來積極的戰略意義，更不排除於不久將來進一步向山東宏拓引入戰略股東。

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