於增資完成後，山東宏拓將分別由中國宏橋旗下的魏橋鋁電持有約95.295%及由投資者合共持有約4.705%，公司於山東宏拓持有的間接股權將由約94.52%下降至約90.07%。

集團表示，引入投資者作為山東宏拓的戰略股東，有助於進一步深化與戰略投資者之間的合作，包括向集團提供戰略性資源支持，而增資將對集團未來發展帶來積極的戰略意義，更不排除於不久將來進一步向山東宏拓引入戰略股東。

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