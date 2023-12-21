他又指，他的留言區已被股民攻陷。「無論我說什麼，上來就問「老胡，你今天虧了多少？」他認為，股市確實需要盡快地恢復，而且股市跌至目前的水平，已經到了開始有可能反彈的區域。

被問到如果50萬資金虧到只剩30萬，還會再投入50萬嗎？胡錫進則表示，「如果繼續跌，跌到2800點的時候，我肯定會加倉。如果再跌，跌到2700點，我會再加倉。因為我愈跌我覺得我贏回來的可能性愈大。」

其他報道

阿里減持小鵬至9.24% 套現3.5億美元

中國宏橋附屬引入華融中國東方等戰略投資者 吸資近30資人幣

全日沽空金額減1% 南方恒生科技沽空金額最多 盈富基金單位總數再創新高

香港11月通脹回落至2.6% 遜預期 料短期持續溫和

中聯通11月5G 套餐累計2.5億戶

恒指收市升7點 成交金額跌穿700億 個半月最少 北水轉流入

銀行同業賬戶數據共享明年啟用 客戶可選擇向其他銀行分享其賬戶數據

美國擬提高對中國電動車關稅 外交部：「美式保護主義」升級版 中方堅決反對

國有大行將下調存息 內銀上升

富途期權新客開戶專屬優惠 最高獲4200元獎賞

港府就全球最低稅率及最低補足稅展開諮詢

董宇輝：未有離開東方甄選 獨立工作室仍會大量賣農產品

富豪、四海、沙特阿拉伯投資部簽備忘 合作酒店開發

Bowtie推出「早期及多重危疾保」 年底前憑優惠碼投保免6個月保費

恒指公司：「恒生港股通國有企業價值指數」跑贏大市

香港寬頻企業方案獲Fortinet Engage計劃7個專業認證