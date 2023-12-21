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胡錫進料股市早過樓市反彈

《環球時報》前總編輯胡錫進在「新浪財經2023年會暨第16屆金麒麟論壇」上表示，相對樓市，股市應該會先起來。「股市牽扯到兩億人，他們這些人如果不高興了天天在網上罵，把整個環境都給罵得垂頭喪氣，房市稍微緩一點了，買房的人必定不多。」

他又指，他的留言區已被股民攻陷。「無論我說什麼，上來就問「老胡，你今天虧了多少？」他認為，股市確實需要盡快地恢復，而且股市跌至目前的水平，已經到了開始有可能反彈的區域。

被問到如果50萬資金虧到只剩30萬，還會再投入50萬嗎？胡錫進則表示，「如果繼續跌，跌到2800點的時候，我肯定會加倉。如果再跌，跌到2700點，我會再加倉。因為我愈跌我覺得我贏回來的可能性愈大。」

 

 

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