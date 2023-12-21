羅寶文指，今次富豪與四海可能成立合營企業、投資基金等，將會建立一個資產管理平台，會考慮注入資產或物色一些被低估的資產或一些不良資產的併購，並透過其綠色、數碼轉型等，提升資產回報等。她指，成立合資公司，正是想藉著與投資目的地的本地企業緊密合作，將回報最大化，將風險縮至最小。

據新聞稿，今次雙方簽訂此備忘錄的目的是以富豪酒店旗下的「富薈（iclub ）」品牌進行收購、擁有、開發和管理一系列可持續發展之酒店、 服務式公寓和創新中心，以促進中國和沙特阿拉伯在旅遊、創新和科技方面的交流。

此外，富豪酒店和四海國際將評估透過不同形式的投資平台的機會和可能性，其中包括合營企業、投資基金及/或在沙特阿拉伯/或香港的上市公司。

羅俊圖則指，相信今次投資回報會較香港高，因為在當地起一間「iclub 」酒店的地價、建築成本均較港低，酒店趨自動化減少人力成本，故無論增值或回報都會非常可觀，而且以基金方式發展，亦不會增加上市公司負債。

羅寶文則補充，目標是在2035年全球各地包括中東、日本及東南亞等地開設100間iclub酒店，其中計劃50間設於中東、30間開設於沙特。

羅俊圖指，投資平台不排除以發股或以基金的形式，讓投資者或同系公司資產注入，資產主要圍繞「iclub 」及機場酒店為主，而MISA將為平台引入一些中東投資者，「引幾多資，四海、富豪就投幾多」，而無論四海或基金的層面都不排除考慮引入中東或其他地區的投資者，公司對融資渠道是開放的。

羅俊圖表示，不排除機場酒店、iclub 或航天城酒店都可能注入基金平台的可能，但要尊重投資者的意見。

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