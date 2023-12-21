工商銀行（1398）今日率先公佈，明起通知存款掛牌利率下調0.2個百分點，零存整取、整存零取、存本取息等掛牌利率下調0.1個百分點，3個月、6個月、一年期定期存款掛牌利率下調0.1個百分點，兩年定期存款掛牌利率下調0.2個百分點，三年期、五年期定期存款掛牌利率下調0.25個百分點。
內地傳媒報道，包括建設銀行（0939）、中國銀行（3988）、農業銀行（1288）、郵儲銀行（1658）等多家銀行也將從明天起調整存款掛牌利率。多家全國性股份制銀行也將跟進調整。
從去年9月份以來，各家商業銀行的存款掛牌利率已進行了三輪下調，工商銀行等大型銀行最近一次調整是今年9月1日。
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