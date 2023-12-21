截至2023年12月15日，SHOPLINE商家平均錄得高達128%的商品交易總額 （GMV）增長；使用OMO多銷售渠道（Online Merge Offline）的SHOPLINE香港商戶的GMV年增171%。今年11月15日至12月15日期間，以直播形式銷售的SHOPLINE香港商戶GMV亦按年上升56%。

此外，根據去年同期的數據顯示，SHOPLINE香港商戶在聖誕節正日（25日）以直播形式進行銷售的轉化率高達31%，平台鼓勵商家把握今年最後一個刺激消費的機會。

SHOPLINE 香港副總經理Nick Chiu表示，港人對美容護膚產品和旅遊產品的關注度，可見大部份港人已重拾一如既往準備慶祝聖誕節並迎接新年的心情，提前為聚會以及外遊做好充分準備。同時，直播銷售再次被印證是現代消費者的主要資訊來源和購物渠道，料明年港社交商務（social commerce）將繼續擴展並引領零售市場，是零售商戶和各大品牌不容忽視的新興趨勢。

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