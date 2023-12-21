天工國際表示，預期天工股份股票發售規模將不超過6000萬股（ 不計及可能授出的任何超額配股權獲行使 ）；或不超過6900萬股（ 假設可能授出的任何超額配股權獲悉數行使 ）。於發售完成後，最少10%股本將由公眾股東持有。

天工股份及主承銷商將根據配發及發行新股票時的當前實際情況，釐定是否行使將由天工股份授出的超額配股權，以及最終發售價。

據建議事項，天工股份預期籌集的所得款項總額將約為3.6億元人民幣，經扣除相關費用及開支後，建議事項所得款項淨額擬主要用於興建年產量3000噸的高端鈦、鈦合金棒材、線材生產線。此舉將增加天工股份產量，提高其產品的性能及質素，從而讓天工股份進入鈦及鈦合金的高附加值應用領域。

截至公告日期（21日），天工國際間接持有4.43億股天工股份股票，相當已發行股本約75.58%。建議事項完成後，倘超額配股權（ 如有 ）尚未獲行使，公司將持有天工股份股票佔已發行股本約68.57%；倘超額配股權（ 如有 ）已悉數行使，公司持有量則佔已發行股本約67.63%。

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