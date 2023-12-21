證監會公布，市場失當行為審裁處經研訊程序後，裁定美亞控股（1116）及9名前高層，因及時披露內幕消息的法定規定制訂書面指引，以及內部監控政策，導致其違反披露規定，對其公司及9名前高層分別罰款15萬至80萬元，合共罰465萬元。
審裁處續指，將撤銷該九名前任高層人員擔任上市法團或任何其他指明法團的董事或參與管理上市法團或任何其他指明法團的資格，分別為期20至30個月；要求該9名前任高層參加有關遵從《證券及期貨條例》下的企業披露規定、董事職責及企業管治的證監會核准培訓課程。
該9名人士包括，主席及執行董事蕭敏志；前公司秘書及財務總監陳禮賢；前執行董事賴粵興、蔣仁欽及薛文革；前非執行董事李德強；以及前獨立非執行董事黃瑞祥、林聖斌及趙熾佳。
另外，建議會計及財務匯報局對美亞的前任公司秘書及財務總監陳禮賢採取紀律處分行動；審裁處亦裁定身為香港會計師公會會員的前高層陳禮賢，完全忽視其作為美亞公司秘書須確保該公司遵守披露規定的職責，且其行為反映他罔顧、漠視其本身的責任，並建議會計及財務匯報局對陳採取紀律行動。
證券及期貨事務監察委員會（證監會）法規執行部署理執行董事陸敬業表示，上市法團的公司秘書亦負有確保上市法團遵守《證券及期貨條例》下的相關披露規定的主要責任。
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