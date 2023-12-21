moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中銀10月底手機銀行活躍客戶淨增長近兩倍

中銀香港（2388）表示，截至今年10月底，手機銀行活躍客戶數目淨增長，為去年同期的近兩倍。中銀香港個人金融與財富管理業務數字化總監李濱表示，反映客戶對手機理財的需求愈來愈高。

另外，中銀香港推出全新「自主空間」，提供「自訂版」及「簡易版」，透過大數據分析客戶的喜好及習慣，打造專屬的手機銀行主頁，以滿足其理財需要。

中銀續指，為進一步鼓勵分行客戶使用數碼理財服務，中銀將於數星期內，於港九新界12 家試點分行，派駐數碼大使支援客戶，以特別照顧樂齡及有需要人士，協助他們使用手機銀行及分行的各類自助理財服務，同時加強他們防範騙案的意識。

其他報道

天工國際擬分拆天工股份北交所上市 籌3.6億元人幣建生產線

越秀地產6784萬人幣向母公司售廣州商廈及車位 錄收益5.6萬元

美亞及9名前高層未及時披露內幕消息 被罰465萬元

IMXpo 2023錄得近700輛汽車銷量 12萬人次參觀

SHOPLINE：港商戶平均GMV按年大升1.28倍

工行宣布明起下調存款掛牌利率

日本城母企國際家居零售中期純利按年跌54%至5076萬 息5.6仙

廣汽11月新能源汽車銷量按年升近五成 

紫金礦業：子公司向甘肅地震災區捐贈1000萬人幣

富豪、四海︰或向基金平台注資 目標2035年開100間iclub

胡錫進料股市早過樓市反彈

阿里減持小鵬至9.24% 套現3.5億美元

中國宏橋附屬引入華融中國東方等戰略投資者 吸資近30資人幣

全日沽空金額減1% 南方恒生科技沽空金額最多 盈富基金單位總數再創新高

香港11月通脹回落至2.6% 遜預期 料短期持續溫和

中聯通11月5G 套餐累計2.5億戶

恒指收市升7點 成交金額跌穿700億 個半月最少 北水轉流入

銀行同業賬戶數據共享明年啟用 客戶可選擇向其他銀行分享其賬戶數據

美國擬提高對中國電動車關稅 外交部：「美式保護主義」升級版 中方堅決反對

國有大行將下調存息 內銀上升

富途期權新客開戶專屬優惠  最高獲4200元獎賞

港府就全球最低稅率及最低補足稅展開諮詢