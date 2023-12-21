另外，中銀香港推出全新「自主空間」，提供「自訂版」及「簡易版」，透過大數據分析客戶的喜好及習慣，打造專屬的手機銀行主頁，以滿足其理財需要。

中銀續指，為進一步鼓勵分行客戶使用數碼理財服務，中銀將於數星期內，於港九新界12 家試點分行，派駐數碼大使支援客戶，以特別照顧樂齡及有需要人士，協助他們使用手機銀行及分行的各類自助理財服務，同時加強他們防範騙案的意識。

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