騰訊（0700）股價大跌， 拖累大股東Prosus股價在荷蘭阿姆斯特丹一度下跌20%， 蒸發140億歐元市值，之後跌幅收窄至17.4%，而持有Pro sus的南非母公司Naspers Ltd股價也曾下跌約20%，最新跌17.7%。