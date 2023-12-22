文章日期：2023年12月22日 19:00
騰訊（0700）股價大跌，拖累大股東Prosus股價在荷蘭阿姆斯特丹一度下跌20%，蒸發140億歐元市值，之後跌幅收窄至17.4%，而持有Prosus的南非母公司Naspers Ltd股價也曾下跌約20%，最新跌17.7%。
其他報道
證監金管局聯合通函：要求中介人對零售客設上限 產品上市不等於可售予街客
王祖興獲委任為大新金融執董 明年初生效
禹洲集團料全年交付近3萬套住宅
藍港互動與HashKey訂合作諒解備忘錄
澳博旗下衛星場11月錄8.4億殺數
騰訊今斥10億元回購359萬股
證監會：已準備接受虛擬資產現貨ETF在港上市
騰訊：新網遊規管無本質改變 一直嚴格貫徹管理要求
金管局：首三季零售銀行整體除稅前經營溢利升89%
保利置業貸款73億人幣供4個物業項目發展
全日沽空金額增78% 騰訊沽空增10.8倍
恒指收市跌280點 成交倍增 騰訊跌12%成交兩年最多 網易跌24%創紀錄最大跌幅
MPF︱積金評級：12月強積金人均暫賺1900元 預計全年錄正回報
大摩：內銀降存息有助拓息差最多0.3個百分點 不意味貸息同時下調
積金局：高度關注近日涉強積金詐騙活動
心動：會配合網遊新規落地 公司從不依賴首充返利
40款進口遊戲版號獲批 心動《挺進地牢》有份
Tesla上海建廠生產儲能電池
滬深三大指數午後向下 滬指跌3點 全周跌0.13%
新華社：堅持「房住不炒」 重拳整治房地產市場秩序
胡錫進：網遊新規給股市澆冷水 值得出文件部門進一步評估