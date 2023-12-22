報告指出，要堅持市場化法治化原則，壓實金融機構及股東、實際控制人，金融管理部門和地方政府等各方責任，健全地方黨政主要領導負責的重大風險處置機制。發揮好存款保險的風險處置職能，穩步推進金融穩定保障基金籌集積累和規則制定工作，推動金融穩定法早日出臺實施，健全維護金融穩定的長效機制。對跨行業、跨區域和跨境風險，加強監管協同和上下聯動，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。

人民幣匯率方面，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，進一步優化金融支持實體經濟的體制機制，滿足實體經濟有效融資需求，完善薄弱環節金融服務。

此外，要完善房地產金融宏觀審慎管理，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，因城施策用好政策工具箱，構建房地產發展新模式。堅持市場化法治化原則，壓實金融機構及股東、實際控制人，金融管理部門和地方政府等各方責任，健全地方黨政主要領導負責的重大風險處置機制。

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