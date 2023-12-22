約30位來自汶萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南等國家的中央銀行、財政部和相關政府機構的高級代表參加了是次課程。課程為促進區域交流以及發展領導能力和專業知識提供平台，以提高參加者維護區域宏觀經濟和金融穩定的能力。

課程期間，參加者還參觀了香港科技園公司和香港鐵路有限公司，了解香港的金融科技和可持續發展並交流意見。

金管局副總裁陳維民表示，很高興在香港舉辦首屆金融領導力培訓課程，繼續加強與亞洲其他經濟體的聯繫並支持其發展，期待與鄰近經濟體在共同關注的議題上更緊密合作。

AMRO作為一個國際組織，旨在為東盟與中日韓地區的宏觀經濟及金融韌性和穩定作出貢獻。ADBI是亞洲開發銀行的智庫，總部位於東京，提供政策研究、能力建設、培訓和外展服務，以協助亞太地區的發展中國家。

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