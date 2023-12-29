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東莞業主發帖求助：3年前斥約600萬人幣入市 現280萬放售乏人問津 「斷供已成必選項」

內媒《每經房產》引述有業主在社交平台求助，稱他於2020年11月在東莞松山湖購買了一套96平方米的房子，當時房價572.6萬元人民幣（下同），連稅約600萬元，惟現時以280萬元放售仍未獲承接。該業主又稱，目前房價已經跌至270萬元左右，即使成功出售，扣除首付176萬元，還欠銀行約120萬元。「半年沒還月供了，前幾天銀行通知要還月供，否則上法院。已經違約，要拍賣那套房子，如果不能抵貸款，還要將本人住的房子一併起訴，都不知道下一步怎麼辦。」

該業主表示，現時家中尚有一套自住物業，他向網民求助可如何合規處理，保留自住物業。 

報道指，該項目位於松山湖北部，分為一期和二期，目前一期在售二手房房源為234套，二期在售房源約50套，在售房源較多，業主售房壓力較大。其中，一期在售房源排在前列的「必看好房」中，面積段90-97平方米的三房掛牌價在278萬至328萬元。

報道引述地產中介表示，近期該小區一套96平方米的房源，成交價為315萬元。該代理稱，價格很低才能成交，以價換量，而高峰時該區房源價格一度達到6.3萬元/平方米。

 

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