該業主表示，現時家中尚有一套自住物業，他向網民求助可如何合規處理，保留自住物業。

報道指，該項目位於松山湖北部，分為一期和二期，目前一期在售二手房房源為234套，二期在售房源約50套，在售房源較多，業主售房壓力較大。其中，一期在售房源排在前列的「必看好房」中，面積段90-97平方米的三房掛牌價在278萬至328萬元。

報道引述地產中介表示，近期該小區一套96平方米的房源，成交價為315萬元。該代理稱，價格很低才能成交，以價換量，而高峰時該區房源價格一度達到6.3萬元/平方米。

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