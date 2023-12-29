網上旅遊服務平台攜程集團（9961）公布，Trip.com香港站年初至12月26日期間，整體預訂量較疫前同期增長118%，每名用戶今年平均乘坐1.7次航班出境；至於訪港旅客，馬來西亞和菲律賓今年位列十大旅客來源地之列，而本港五星級西店復蘇最為理想。
根據Trip.com的數據，與疫情前同期相比，2023年1月1日至12月26日期間，Trip.com香港站整體預訂量顯著增長118%。
平均而言，每位Trip.com用戶乘坐1.7次航班出境，每人平均出遊總行程達3,023公里，
根據航班預訂數據，短途旅行仍然是港人的首選，最受歡迎的目的地與疫情前相同，為台北、曼谷、東京、首爾、
此外，自今年1月跨境高鐵服務恢復通車以來，
根據航班和高鐵預訂數據，
至於訪港旅客，根據Trip.com指香港的入境旅遊正穩步回升。除內地和澳門外，
旅客下榻選擇方面，香港的豪華酒店如瑰麗酒店、瑞吉酒店、麗思卡爾頓酒店、
另外，
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