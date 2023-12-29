根據Trip.com的數據，與疫情前同期相比，2023年1月1日至12月26日期間，Trip.com香港站整體預訂量顯著增長118%。

平均而言，每位Trip.com用戶乘坐1.7次航班出境，每人平均出遊總行程達3,023公里， 相當於圍繞香港6圈。而出遊最多的年齡階層為介乎23至34歲。

根據航班預訂數據，短途旅行仍然是港人的首選，最受歡迎的目的地與疫情前相同，為台北、曼谷、東京、首爾、 大阪。

此外，自今年1月跨境高鐵服務恢復通車以來， 從香港前往內地各大城市的旅客人數顯著增加。酒店預訂數據顯示， 旅客通常前往內地作1至3天的短線旅遊。

根據航班和高鐵預訂數據， 香港旅客前往內地城市頭五位分別為廣州、深圳、汕尾、 上海和東莞。同時， 廣州長隆歡樂世界雪飄飄冰雪世界和深圳野生動物園亦入選十大最受 港人歡迎的當地體驗及景點產品。

至於訪港旅客，根據Trip.com指香港的入境旅遊正穩步回升。除內地和澳門外， 訪港旅客主要來自亞洲各個地區，包括泰國、新加坡、日本和韓國。馬來西亞和菲律賓在疫情前並不在十大旅客來源地之列， 但現在已成為香港的主要入境旅客來源地。

旅客下榻選擇方面，香港的豪華酒店如瑰麗酒店、瑞吉酒店、麗思卡爾頓酒店、 港島香格里拉酒店和文華東方酒店的需求量較大。 與其他星級酒店類別相比，五星級酒店的增長率更強勁，按年增長42%，而其他星級酒店按年增長27%。

另外， 沙田和荃灣的大型酒店憑藉更完善的交通基礎設施和具競爭力的價格 ，均實現訂單顯著增長。在港鐵沙中線開通後， 沙田區成為商務旅遊的熱門之選。

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