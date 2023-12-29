家銷售渠道及其他平台訂定其餐點價格時都可享有更大自由。

Foodpanda及Deliveroo承諾包括修訂條文，讓餐廳與新晉或小型平台合作時不會失去與兩個平台獨家合作時所享有的商業誘因；更容易同時與其他網上外賣平台合作；刪除阻止餐廳在自家銷售渠道向消費者提供較低餐點價格的條文。

此外，Foodpanda將刪除要求餐廳在採用其外賣送遞服務時，需同時使用其外賣自取服務的條文。兩個外賣平台將在承諾生效90日內修訂條文，並通知其合作餐廳。

競委會提到，美團（3690）營運的外賣平台KeeTa目前於本地外賣送遞市佔率超過10%，所以不會視為小型平台，即承諾不會禁止Foodpanda及Deliveroo的獨家合作餐廳不得與KeeTa合作。

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