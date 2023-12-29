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財經花生丨上環「蓮香居」下月1日改名「六安居」 員工續經營

中式酒樓「蓮香居」這個名稱可能成為絕響，因為這間位於上環德輔道西的酒樓展示公告，由明年1月1日起，該酒家將以名為「六安居」重新營業。此外，該酒家將由現有管理階層及其全體員工繼續負責經營。

「蓮香樓」一直成為遊客體會飲茶文化的喜愛地點，特別是員工推點心車叫賣方式，但「蓮香居」與「蓮香樓」曾經因商標問題發生侵訴訟，「蓮香樓」甚至將蓮香居告上法庭，在2009年，入稟稱顏氏家族開設一間「天香大酒樓有限公司」，用以管理「蓮香樓」，但負責人之一的顏尊輝卻與「蓮香樓」其中一名食品供應商合作開設「蓮香居」，經營風格與「蓮香樓」相似，更指顏尊輝聲稱「蓮香居」為「蓮香樓」分店，但最終案件達成和解，和氣收場。

雖然兩間門市繼續經營，可惜百年老店「蓮香樓」最終不敵疫情，捱至去年8月初連同另一特許經營店蓮香棧雙雙結業。至今連「蓮香居」也要改名。

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