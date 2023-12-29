大摩指，今年第三季京東物流盈利勝預期，該行預計明年京東物流盈利將倍增。大摩將京東物流2023至2025年度非國際財務報告準則(Non-IFRS)的盈利預測分別上調38%、19%及8%至16億、25億及37億元人民幣。

報告指，在宏觀環境疲弱下，京東物流的收入增長仍存壓力，而其核心供應鏈業務的利潤率亦有改善之空間。現時股價相當於2024年預測市盈率23倍，與中通（2057）及圓通（6123）相比，並不吸引。

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