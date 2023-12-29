moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

大摩上調京東物流評級至中性 目標價升至8.9元

大摩發表報告指，將京東物流（2618）評級由「減持」上調至「中性」，目標價由8元升至8.9元。該行表示，由於旗下附屬跨越速運帶來堅實的盈利貢獻，以及市場對跨境電商的氣氛有所提升。

大摩指，今年第三季京東物流盈利勝預期，該行預計明年京東物流盈利將倍增。大摩將京東物流2023至2025年度非國際財務報告準則(Non-IFRS)的盈利預測分別上調38%、19%及8%至16億、25億及37億元人民幣。

報告指，在宏觀環境疲弱下，京東物流的收入增長仍存壓力，而其核心供應鏈業務的利潤率亦有改善之空間。現時股價相當於2024年預測市盈率23倍，與中通（2057）及圓通（6123）相比，並不吸引。

其他報道

競委會接納Deliveroo及Foodpanda修訂條文　餐廳與其他平台合作可享更大自由

Outback漢堡包店副線Aussie Grill宣布撤出香港 兩分店僅營業至年底

大摩：平淡倉推高中資股 長線投資者未入市

電視廣播晉升黃德慧任助理總經理

吉利極氪明年下半年起在新加坡發售電動車

攜程：Trip.com香港站今年預訂量增1.2倍

【有片：埋身擊】美匯指數後市或短線反彈 歐元兌美元有回吐壓力

東莞業主發帖求助：3年前斥約600萬人幣入市 現280萬放售乏人問津 「斷供已成必選項」

天彩控股旗下武漢便利店與京東物流訂立供應鏈解決方案合作協議

半日沽空金額減43% 恒生中國企業沽空增37%

恒指半日跌76點 優必選上市半日升0.11% 巨星醫療復牌跌96%

華為料今年收入逾7000億人幣 增長9%

港元拆息普遍向下 僅隔夜息升穿6厘 創紀錄新高 中長線拆息見3個月低

東瀛遊推「東莞、深圳純玩團」 去山姆超市掃貨兼送會員卡 兩天團429元起

國泰：流感季節機師因病缺勤 月中以來少於百分之一的航班被取消

輝達將向中國出售較弱版本GTX 4090

利率曲線預測之父：聯儲局應盡快減息

商務部：明年將培育壯大新型消費