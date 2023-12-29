恒指今早高開22點，高位升51點，低位跌92點，高低波幅144點，是12月18日後最窄，當日為140.53點。通訊服務、衛生保健、能源股推動大市。上升股份比例為41.78%，下跌為23.59%，無升跌為34.61%。

恒指收市升3點或0.02%，報17047點，大市成交金額751億元，較上日減少31.63%，是12月21日695.67億元成交後最少；國指升3點或0.06%，報5768點。恒生科技指數收報3764點，升0.01%。

藍籌股成交金額350.03億元，佔大市成交46.6%；科指成份股成交金額206.86億元，佔大市成交27.54%；國指成份股成交金額292.73億元，佔大市成交38.97%。

24隻雙櫃台股，總成交0.51億元人民幣，相當於約0.56億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少14.44%，至111.51億元，佔大市成交15.36%。牛熊證成交金額48.64億元，減少25.57%；窩輪成交金額62.86億元，減少3.25%。

騰訊（0700）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、小米（1810）拖累大市。

藍籌43隻升，31隻下跌，8隻無升跌。翰森製藥（3692）升6.34%，收報15.76元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌4.18%，收報15.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，9隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報56.7元，升4.42%；跌幅最大的是小米（1810）收報15.6元，跌4.18%。

恒指受制於50天線(17106.99點)。科指守住20天線(3725點)。

北水南下合計淨流入18.81億元，終止單日流出，淨流入金額是12月21日24.37億元後最多。。南水北上合計淨流出5.66億元人民幣，終止連續2日流入。

三大指數今日表現

恒指曾升最多0.3%，是12月28日後最大升幅，當日升幅為2.77%。高見17095.12點，是11月29日17359.08點後最高。收市報17047.39點，是11月28日後收市新高，當日報17354.14點。連升3日，累計升706.98點，對上一次連升3日是11月6日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是12月22日。

科指曾升最多0.75%，高見3792.22點，收市報3764.29點，是12月15日後收市新高，當日報3780.69點。連升3日，累計升216.24點，對上一次連升3日是11月6日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是12月22日。

國指曾升最多0.47%，高見5791.93點，是12月4日5806.74點後最高。收市報5768.5點，是11月30日後收市新高，當日報5857.54點。連升3日，累計升279.51點，對上一次連升3日是11月6日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是12月22日。

一周表現

恒指本周累升4.33%或706點，升幅是7月28日後最大，當時收市升幅為4.41%；本周表現最佳的是中升（0881），累升15.31%，其次為網易（9999）及理想汽車（2015），分別升15.25%及14.74%。而表現最差的是東方海外（0316），累跌3.54%，其次為中芯國際（0981）及小米（1810），分別跌1.44%及0.51%。

國指本周累升5.09%或279點，升幅是7月28日後最大，當時收市升幅為6.13%；本周表現最佳的是中升（0881），累升15.31%，其次為網易（9999）及理想汽車（2015），分別升15.25%及14.74%。而表現最差的是中芯國際（0981），累跌1.44%，其次為小米（1810）及龍湖集團（0960），分別跌0.51%及0.81%。

科指本周累升6.09%或216點，升幅是7月28日後最大，當時收市升幅為8.83%；本周表現最佳的是嗶哩嗶哩（9626），累升16.56%，其次為蔚來（9866）及萬國數據（9698），分別升16.55%及15.41%。而表現最差的是東方甄選（1797），累跌3.64%，其次為中芯國際（0981）及小米（1810），分別跌1.44%及0.51%。

1個月表現

恒指本月累升0.03%或4點，升幅是7月31日後最大，當時收市升幅為6.15%；本月表現最佳的是金沙中國（1928），累升19.26%，其次為創科實業（0669）及東方海外（0316），分別升17.34%及16.02%。而表現最差的是藥明生物（2269），累跌31.95%，其次為網易（9999）及蒙牛（2319），分別跌20.25%及14.29%。

國指本月累跌1.52%或89點，跌幅是10月31日後最大，當時收市跌幅為4.66%；國指連跌5個月，對上一次連跌5個月，是2015年9月30日；本月表現最佳的是聯想（0992），累升13.16%，其次為郵儲銀行（1658）及新奧能源（2688），分別升7.49%及6.09%。而表現最差的是網易（9999），累跌20.25%，其次為商湯（0020）及蒙牛（2319），分別跌14.71%及14.29%。

科指本月累跌3.47%或135點，跌幅是10月31日後最大，當時收市跌幅為4.12%；本月表現最佳的是蔚來（9866），累升29.01%，其次為聯想（0992）及閱文（0772），分別升13.16%及9.01%。而表現最差的是網易（9999），累跌20.25%，其次為小鵬（9868）及商湯（0020），分別跌15.63%及14.71%。

3個月表現

恒指本季累跌4.28%或762點，跌幅是9月止第三季後最大，當時收市跌幅為5.85%；恒指連跌3季，對上一次連跌3季，是2022年3月31日；本季表現最佳的是翰森製藥（3692），累升47.84%，其次為聯想（0992）及舜宇（2382），分別升35.32%及29.52%。而表現最差的是李寧（2331），累跌36.57%，其次為藥明生物（2269）及海底撈（6862），分別跌35.08%及30.76%。

國指本季累跌6.18%或379點，跌幅是6月止第二季後最大，當時收市跌幅為7.81%；國指連跌3季，對上一次連跌3季，是2022年3月31日；本季表現最佳的是聯想（0992），累升35.32%，其次為舜宇（2382）及石藥（1093），分別升29.52%及26.48%。而表現最差的是李寧（2331），累跌36.57%，其次為海底撈（6862）及美團（3690），分別跌30.76%及28.53%。

科指本季累跌3.99%或156點，跌幅是6月止第二季後最大，當時收市跌幅為9.12%；科指連跌3季，對上一次連跌3季，是2022年3月31日；本季表現最佳的是聯想（0992），累升35.32%，其次為舜宇（2382）及小米（1810），分別升29.52%及26.42%。而表現最差的是美團（3690），累跌28.53%，其次為東方甄選（1797）及眾安在綫（6060），分別跌24.76%及22.77%。

6個月表現

恒指半年累跌9.88%或1869點，跌幅是2021年12月止半年後最大，當時收市跌幅為18.84%；恒指連跌5個半年結，對上一次連跌5個半年結，是2002年6月28日；半年表現最佳的是小米（1810），累升45.52%，其次為聯想（0992）及藥明康德（2359），分別升33.66%及27.12%。而表現最差的是李寧（2331），累跌50.42%，其次為信義光能（0968）及新奧（2688），分別跌49.61%及41.09%。

國指半年累跌10.22%或656點，跌幅是2022年12月止半年後最大，當時收市跌幅為12.55%

連跌6個半年結，表現最佳的是小米（1810），累升45.52%，其次為聯想（0992）及中海油（0883），分別升33.66%及16.07%。而表現最差的是李寧（2331），累跌50.42%，其次為信義光能（0968）及商湯（0020），分別跌49.61%及43.96%。

科指半年累跌3.76%或147點，跌幅是6月30日後最大，當時收市跌幅為5.27%；科指連跌6個半年結，半年表現最佳的是比亞迪電子（0285），累升54.43%，其次為小米（1810）及聯想（0992），分別升45.52%及33.66%。而表現最差的是商湯（0020），累跌43.96%，其次為美團（3690）及華虹半導體（1347），分別跌33.03%及26.25%。

全年表現

恒指全年累跌13.82%或2734點，跌幅是2022年後最大，當時收市跌幅為15.46%。恒指連跌4年，為紀錄最長。表現最佳的是理想汽車（2015），累升91.54%，其次為聯想（0992）及中石油（0857），分別升70.36%及44.54%。而表現最差的是李寧（2331），累跌69.15%，其次為碧桂園服務（6098）及中升（0881），分別跌65.28%及53.47%。

國指全年累跌13.97%或936點，跌幅是2022年後最大，當時收市跌幅為18.59%。連跌4年，亦為最長紀錄。表現最佳的是理想汽車（2015），累升91.54%，其次為聯想（0992）及小鵬（9868），分別升70.36%及47.85%。而表現最差的是李寧（2331），累跌69.15%，其次為中升（0881）及美團（3690），分別跌53.47%及53.12%。

科指全年累跌8.83%或364點，跌幅是2022年後最大，當時收市跌幅為27.19%。連跌3年，亦創最長紀錄。表現最佳的是理想（2015），累升91.54%，其次為聯想（0992）及小鵬（9868），分別升70.36%及47.85%。而表現最差的是萬國數據（9698），累跌55.8%，其次為美團（3690）及嗶哩嗶哩（9626），分別跌53.12%及49.89%。

午後消息股表現

電視廣播（0511）晉升黃德慧任助理總經理。收報3.16元，無升跌。

吉利（0175）極氪明年下半年起在新加坡發售電動車。收報8.59元，升1.66%。

天彩控股（3882）旗下武漢便利店與京東物流訂立供應鏈解決方案合作協議。收報1.26元，升5%。

今早及隔晚消息股表現

國泰（0293）：流感季節機師因病缺勤 月中以來少於百分之一的航班被取消。收報8.16元，跌0.73%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國金融國際（0721）停牌。首都創投（2324）收報0.164元，無升跌。皇冠環球集團（0727）停牌。鴻盛昌資源（1850）收報1元，升6.38%。富一國際控股（1470）平上市低位0.057元，收報0.057元，跌5%。日贏控股（1741）收報0.74元，跌2.63%。S&T HLDGS（3928）收報1.41元，無升跌。樺欣控股（1657）收報3.4元，無升跌。

黃河實業（0318）收報0.315元，升5%。新明中國（2699）停牌。

優必選（9880）上市，定價90元。收報90.85元，升0.94%。

嘉里物流（0636）實物分派泰國物流業務，順豐將溢價11%要約全購。收報8.22元，升0.37%。

多想雲（6696）一供二股集資6000萬開發抖音分銷業務，股價過去一年跌近九成。創上市新低，見0.192元，收報0.203元，跌11.35%。

融創服務（1516）獲母公司有份參股公司轉讓濟南商舖，抵逾700萬人幣應收款。收報1.87元，升0.54%。

金茂（0817）參與杭州及上海項目增資及承擔債務，涉逾23億人幣。收報0.75元，無升跌。

中國高速傳動（0658）控股股東或減持最多8.6%持股。收報1.63元，跌1.21%。

巨星醫療（2393）股價跌近七成停牌，一非執董持股2.8%被斬倉。收報0.045元，升73.08%。

越秀交通基建（1052）獲授1億人幣定期貸款融資。收報4.25元，跌1.16%。

舜宇光學（2382）張余慶辭任獨立非執董，明年生效。收報70.85元，跌1.12%。

美聯（1200）：張錦成已辭任執董。收報0.49元，升2.08%。

易居（2048）丁祖昱︰明年民企佔百強房企或低於半數，料京滬等16城樓市率先回復。收報0.203元，升5.18%。

雷軍：小米汽車支持CarPlay、AirPlay等，冀蘋果用戶也有好體驗。雷軍：小米（1810），SU7目標客户是時代精英。收報15.6元，跌4.18%。

騰訊（0700）回購345萬股涉資10億元。收報293.6元，升0.2%。

大股東減持後，夢東方（0593）兩日累挫最多92%。收報0.18元，跌10%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見23.3元，收報23.05元，升6.71%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見2.35元，收報2.25元，升0.9%；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見4.15元，收報4.06元，升1.25%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8628.45元，收報8628.45元，升0.03%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見1969.5元，收報1969.5元，升0.84%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1095.8元，收報1095.8元，升0.09%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見10.91元，收報10.91元，升0.09%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見72.28元，收報72.28元，升1.75%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1036.6元，收報1036.6元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1104.3元，收報1104.3元，升0.05%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見542.4元，收報542.4元，升0.01%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見16.15元，收報16.15元，升0.31%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見114.5元，收報114.5元，升0.17%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1026.4元，收報1026.4元，升0.01%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見83.58元，收報83.38元，升0.17%；瑞浦蘭鈞（0666）創上市新高，見21.95元，收報21.8元，升13.66%；知行汽車（1274）創上市新高，見34.35元，收報33.7元，跌0.74%；君聖泰醫藥（2511）創上市新高，見13.02元，收報12.96元，升1.41%；京城佳業（2210）創52周高，見3.86元，收報3.86元，升6.34%；九龍倉集團（0004）創52周高，見25.4元，收報25.15元，升0.6%；中電（0002）創52周高，見64.6元，收報64.45元，無升跌；中電控股（0002）創52周高，見64.6元，收報64.45元，無升跌；首佳科技（0103）創52周高，見0.243元，收報0.242元，升2.11%；中聯發展控股（0264）創52周高，見1.35元，收報1.32元，升3.94%；國富創新（0290）創52周高，見0.32元，收報0.32元，升28.51%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；海通國際（0665）創52周高，見1.52元，收報1.51元，無升跌。

破頂指數成份股包括，中電（0002）創52周高，見64.6元，收報64.45元，無升跌。

破底股方面

31隻股份創上市新低，其中十隻包括，朗詩綠色生活（1965）低見0.25元，收報0.26元，跌3.7%；遠東控股國際（0036）低見0.057元，收報0.057元，跌9.52%；元亨燃氣（0332）低見0.046元，收報0.052元，升4%；新宇環保（0436）低見0.058元，收報0.06元，跌3.23%；香港華人有限公司（0655）低見0.3元，收報0.32元，跌3.03%；中國國家文化產業（0745）低見0.2元，收報0.2元，跌9.09%；寶沙發展（1069）低見0.042元，收報0.045元，跌10%；勝龍國際（1182）低見0.112元，收報0.122元，跌5.43%；強泰環保（1395）低見0.061元，收報0.062元，跌6.06%；辰林教育（1593）低見1.73元，收報1.8元，升2.27%。

47隻股份創52周低，其中十隻包括，有線（1097）低見0.034元，收報0.034元，跌5.56%；經濟日報（0423）低見0.8元，收報0.81元，無升跌；東方（0018）低見0.43元，收報0.44元，升1.15%；歐化（1711）低見0.095元，收報0.095元，無升跌；國際商業結算（0147）低見0.045元，收報0.056元，跌6.67%；萬邦投資（0158）低見102元，收報102元，無升跌；天德地產（0266）低見2.3元，收報2.3元，無升跌；太興置業（0277）低見2.787元，收報2.787元，無升跌；文化傳信（0343）低見0.223元，收報0.249元，升0.81%。

異動股

上升異動股，包括，華科資本（1140）收報0.38元，升224.79%；巨星醫療控股（2393）收報0.045元，升73.08%；保寶龍科技（1861）收報2.23元，升67.67%；王朝酒業（0828）創52周高，見0.435元，收報0.42元，升44.83%；慕尚集團控股（1817）收報0.7元，升42.86%；世大控股（8003）收報0.6元，升37.93%；久久王（1927）創52周高，見0.231元，收報0.174元，升30.83%；神話世界（0582）收報0.051元，升30.77%；力圖控股（1008）收報0.188元，升30.56%；天利控股集團（0117）收報0.35元，升29.63%；積木集團（8187）收報0.305元，升29.24%。

下跌異動股，包括，海天天綫（8227）收報0.385元，跌40.77%；星空華文（6698）創上市新低，見11.5元，收報11.94元，跌37.29%；瑞港建設（6816）收報0.242元，跌30.86%；民銀資本（1141）收報0.315元，跌26.74%；先機企業集團（0176）收報0.019元，跌20.83%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.232元，跌20%；迪諾斯環保（1452）收報0.065元，跌18.75%；中國煤層氣（8270）收報0.74元，跌18.68%；三和精化（0301）收報1.05元，跌18.6%；京基金融國際（1468）見52周低0.5元，收報0.5元，跌18.03%。

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