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11月本港銀行貸款總額按月跌0.5% 年初至11月跌3.6%

金管局公布11月貨幣統計數字，當月貸款與墊款總額按月下跌0.5%，由年初截至11月底按年下跌3.6%。其中包括貿易融資在內的香港使用的貸款下跌0.1%，香港境外使用的貸款則下跌1.5%。

11月銀行存款總額則按月上升1.7%，其中港元存款及外幣存款分別上升0.5%及2.9%，主要反映企業資金流動。年初截至11月底，存款總額及港元存款分別按年上升4.1%及1.7%。由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由10月底的86.1%，下跌至11月底的85.4%。

香港人民幣存款在11月份下跌0.5%至9795億元人民幣，跨境貿易結算的人民幣匯款總額於11月份為11,697億元人民幣，而10月份為9,786億元人民幣。

11月份港元貨幣供應量M2及M3分別上升0.6%及0.5%，與去年同期比較則均上升2.6%。11月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升0.2%，與去年同期比較則下跌14.0%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於11月份均上升1.6%，與去年同期比較，M2及M3均上升4.0%。

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