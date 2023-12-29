11月銀行存款總額則按月上升1.7%，其中港元存款及外幣存款分別上升0.5%及2.9%，主要反映企業資金流動。年初截至11月底，存款總額及港元存款分別按年上升4.1%及1.7%。由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由10月底的86.1%，下跌至11月底的85.4%。

香港人民幣存款在11月份下跌0.5%至9795億元人民幣，跨境貿易結算的人民幣匯款總額於11月份為11,697億元人民幣，而10月份為9,786億元人民幣。

11月份港元貨幣供應量M2及M3分別上升0.6%及0.5%，與去年同期比較則均上升2.6%。11月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升0.2%，與去年同期比較則下跌14.0%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於11月份均上升1.6%，與去年同期比較，M2及M3均上升4.0%。

其他報道

大市全日沽空金額減51% 比率10% 逾兩年低 恒生中國企業沽空金額最多

【有片：投資王道】王弼：明年相對波動 黃金虛幣可看高一線

恒指收市升3點 按月升4點創5個月最勁 全年跌2734點 連跌4年破紀錄

大摩上調京東物流評級至中性 目標價升至8.9元

財經花生丨上環「蓮香居」下月1日改名「六安居」 員工續經營

競委會接納Deliveroo及Foodpanda修訂條文 餐廳與其他平台合作可享更大自由

Outback漢堡包店副線Aussie Grill宣布撤出香港 兩分店僅營業至年底

大摩：平淡倉推高中資股 長線投資者未入市

電視廣播晉升黃德慧任助理總經理

吉利極氪明年下半年起在新加坡發售電動車

攜程：Trip.com香港站今年預訂量增1.2倍

【有片：埋身擊】美匯指數後市或短線反彈 歐元兌美元有回吐壓力

東莞業主發帖求助：3年前斥約600萬人幣入市 現280萬放售乏人問津 「斷供已成必選項」

天彩控股旗下武漢便利店與京東物流訂立供應鏈解決方案合作協議

半日沽空金額減43% 恒生中國企業沽空增37%

恒指半日跌76點 優必選上市半日升0.11% 巨星醫療復牌跌96%

華為料今年收入逾7000億人幣 增長9%

港元拆息普遍向下 僅隔夜息升穿6厘 創紀錄新高 中長線拆息見3個月低

東瀛遊推「東莞、深圳純玩團」 去山姆超市掃貨兼送會員卡 兩天團429元起

國泰：流感季節機師因病缺勤 月中以來少於百分之一的航班被取消

輝達將向中國出售較弱版本GTX 4090