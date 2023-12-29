京東發表聲明指，判決不僅是京東反抗「二選一」壟斷行為的公正裁決，更是以法治維護市場公平競爭秩序的標誌性時刻，也將是中國反壟斷法治進程中濃墨重彩的一筆。

聲明又提到，公平競爭是市場經濟的核心，「二選一」等壟斷行為不僅限制了市場競爭，損害了品牌、商家和消費者的合法權益，也削弱了市場發展的創新和活力。 從2017年京東為反抗「二選一」壟斷發起的訴訟，到2023年京東採銷打破「超級主播價格壟斷」的產業潛規則，京東始終為品牌和商家謀發展、為消費者爭低價。 這項判決大大鼓舞了京東始終堅守正道成功的商業信仰，將以更堅定的信心投身到助力實體經濟高品質發展中去。

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