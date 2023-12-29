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京東訴阿里巴巴「二選一」案一審勝訴 獲賠10億元人幣

根據京東黑板報公眾號，北京市高級人民法院對京東（9618）控告浙江天貓網絡有限公司、浙江天貓技術有限公司、阿里巴巴（9988）「二選一」案做出一審判決，認定其濫用市場支配地位實施「二選一」的壟斷行為成立，對京東造成嚴重損害，並判決向京東賠償10億元人民幣。

京東發表聲明指，判決不僅是京東反抗「二選一」壟斷行為的公正裁決，更是以法治維護市場公平競爭秩序的標誌性時刻，也將是中國反壟斷法治進程中濃墨重彩的一筆。

聲明又提到，公平競爭是市場經濟的核心，「二選一」等壟斷行為不僅限制了市場競爭，損害了品牌、商家和消費者的合法權益，也削弱了市場發展的創新和活力。從2017年京東為反抗「二選一」壟斷發起的訴訟，到2023年京東採銷打破「超級主播價格壟斷」的產業潛規則，京東始終為品牌和商家謀發展、為消費者爭低價。這項判決大大鼓舞了京東始終堅守正道成功的商業信仰，將以更堅定的信心投身到助力實體經濟高品質發展中去。

 

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