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11月銀行按揭新申請個案按月增12%至6000宗

金管局公布11月住宅按揭統計調查，新申請貸款個案按月增加12%至6000宗，相當10月新申請貸款個案按月錄39%跌幅。

11月新批出的按揭貸款額按月減少1.7%至245億元，當中涉及一手交易批出的貸款增加10.1%至62億元，二手交易批出貸款增加17.1%至94億元，涉及轉按所批出貸款則減少20.8%至90億元。

當月新取用按揭貸款額按月減少20.1%，至162億元，宗數則按月跌16.5%至3384宗。截至11月底，未償還按揭貸款總額按月減少0.04%，至18,575億元。

按揭貸款質素方面，超過3個月的拖欠比率輕微上升0.01個百分點至0.08%，超過6個月拖欠比率則維持在0.05%，經重組貸款比率亦維持於接近0%。另外，11月撇賬額維持在零水平。

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