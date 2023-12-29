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金管局：具本地系統重要性銀行名單維持不變

金管局公布具本地系統重要性認可機構（D-SIB）名單，根據每年一度的評估結果，被指定為D-SIB的銀行名單維持不變，與去年相同，其中匯豐維持在次高的第4組別，計算緩衝資本時需額外增加2.5個百分點的資本要求。

名單內的銀行，在未來1年內計算其監管緩衝資本時，加入較高吸收虧損能力資本規定，普通股權一級資本(CET1）佔其風險加權資產（RWA），會增加1個百分點至3.5個百分點。當局評估時，會以銀行規模、關連性、可替代性和複雜程度作為準則。

目前未有銀行處於最高的第5組別，需增加3.5個百分點的額外資本。中銀香港（2388）和渣打屬第2組別，需增加1.5個百分點的額外資本，恒生（0011）和工銀亞洲則為第1組別，需增加1個百分點的額外資本。

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