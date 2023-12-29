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老虎證券：暫未有計劃擴展業務至新地區

老虎國際（美：TIGR）首席財務官曾慶飛出席活動時表示，公司目前集中提高現有業務地區的市場佔有率，未有計劃於明年擴展業務至東南亞等市場，但強調會持續觀察新市場的發展空間。

早前老虎國際公布第三季非通用會計準則（Non-GAAP）業績，其中老虎國際全球開戶客戶新增2.9萬人。曾慶飛指，全球新增用戶中有一成來自香港，即約3000人，與第二季相若，冀逐步提高該比例。

他續指，香港客戶在各股票市場交投活躍，質量較其他地區高。雖然港股今年表現疲弱，但美股相對較好，而大多港股投資者也會選擇美股，故冀公司能增加相關交易份額。被問到會否在港設立店舖，他稱視乎市場容量，暫未有相關打算。

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