鴻瑞壽遠合夥同時向星宏授予認購期權，以回購鴻瑞壽遠合夥所持有項目公司之全部股權。

項目公司持有鴻壽坊項目，為位於上海市普陀區長壽路街道8街坊第33丘地塊的一幅商業及辦公用地的土地使用權以及其建築物、構築物。總地盤面積為15,258平方米，總地上建築面積為63,363平方米。據萊坊測量師行專業物業估值師，於今年估月底，項目估值為25.83億元。

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