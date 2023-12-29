瑞安房地產（0272）公布，旗下星宏向鴻瑞壽遠合夥出售上海普陀區鴻壽坊項目公司65%股權，初始對價約為12.06億元（人民幣，下同），交易完成後，星宏及鴻瑞壽遠合夥將分別持有上海九澤置業35%及65%股權，而上海九澤置業將不再為瑞房的附屬公司，其財務業績亦不再於財務報表綜合入賬。
鴻瑞壽遠合夥同時向星宏授予認購期權，以回購鴻瑞壽遠合夥所持有項目公司之全部股權。
項目公司持有鴻壽坊項目，為位於上海市普陀區長壽路街道8街坊第33丘地塊的一幅商業及辦公用地的土地使用權以及其建築物、構築物。總地盤面積為15,258平方米，總地上建築面積為63,363平方米。據萊坊測量師行專業物業估值師，於今年估月底，項目估值為25.83億元。
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