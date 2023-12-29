香港銀行公會與阿聯酋銀行聯合會（UBF）今日簽署諒解備忘錄，加強雙方在共同利益範疇上的合作，進一步增強兩個司法管轄區銀行業的聯繫。
根據諒解備忘錄，銀行公會及UBF同意攜手促進雙方銀行業活動上的合作，包括探索人民幣業務商機，以及建立溝通渠道，支援各自會員銀行在對方的司法管轄區內的業務發展。
銀行公會表示，期待與阿聯酋的銀行業有更緊密合作，齊心協力達至共贏。中國香港和本地銀行業可擔當關鍵的橋樑角色，將阿聯酋金融機構和企業與中國內地及香港市場的融資和投資機遇連繫起來。
UBF則表示，很高興與銀行公會合作，互相交流經驗和知識以促進銀行業發展，並為增加阿聯酋及中國香港之間的貿易和投資往來出一分力。由於阿聯酋是中國香港在中東的主要貿易夥伴之一，相信是次與銀行公會的合作能為會員銀行及各層面的客戶提供安全、創新及無縫的銀行體驗。
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