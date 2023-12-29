至於服務費的定價政策，將基於新加坡騰訊雲設定的預定定價機制，該機制在新加坡騰訊雲官方網站上公布，並與向其他第三方提供的費率類似；所涉及服務的確切類型、將提供的服務範圍以及該等服務的條款及條件；提供的每項服務的具體時長或頻率；以及每項服務的具體條款及條件釐定。據公告，截至2026年12月31日止三個年度各年，騰訊雲服務協議下交易金額的年度上限分別為1040萬元（人民幣，下同）、1390萬元及1850萬元。

集團相信，向騰訊集團採購技術產品及服務，尤其是新加坡騰訊雲提供的雲服務，將為集團提供進一步發展其業務所需的技術，且更具成本效益的替代方案。透過是次協議，集團稱將能夠減少不必要的管理資源及因協調及整合其各種操作系統、購買額外技術硬件及工具以及招聘額外全職信息技術及維護人員而產生的成本。

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