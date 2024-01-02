moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

羅兵咸：港今年有望躋身籌資三甲 料今年IPO集資超千億元

四大會計師行之一羅兵咸永道，香港預期今年公開招股（IPO）集資數目約為80間，集資可超過1000億元，與另一會計行德勤相若，惟羅兵咸預期香港於今年有望躋身成為全球三甲籌資市場；羅兵咸永道企業客戶主管合伙人黃煒邦表示，待美國息口於今年回落，將增加市場流動性，加上他認為中國政府樂意幫助中國公司發展，而中國公司終究需要龐大資金支援。

羅兵咸永道今舉行香港2023年IPO回顧簡報會，該行指出，去年IPO數目為73間集資共463億元，而2022年全年則為90間集資共1046億元，即分別較2022年跌19%及56%。去年其平均集資額僅達7億元，較2022年的13億元，按年跌46%；羅兵咸永道企業客戶主管合伙人黃煒邦表示，香港自2000年至現時，從未試過出現年內無一間大型IPO（即集資超過100億元）的情况。

羅兵咸永道資本市場服務部合夥人黃金錢表示，香港IPO市場低迷主要與市場疲弱，以及美息高企影響資金流動性及招股定價有關。他續指恒指於去年第一季做好時，期內IPO數目不錯，季內有18間進行IPO集資，略勝於2022年同期的17間。

黃煒邦解釋，今年其集資額預測是基於料有3個大型IPO，其平均集資額為150億元；而以特專形式上市公司於年內有4間，平均集資額20億元，加上料有5間公司於GEM上市；他續指，扣除該行今年預期IPO數目80間後，該預測以去年平均集資額7億元來計算。

值得一提的是，黃煒邦引述世界交易所聯合會數據指，截至去年11月30日，港交所（0388）於全球交易所的市值，由2022年的第7位跌至去年的第9位，其市值約為31.11萬億元。遜於去年排名第8位的印度交易所，其市值為31.15萬億元；而倫敦交易所則由同期的第10位升至第7位，

其他報道

花旗料本港樓價今年再跌超過一成 明年或見底

喜茶：去年會員人數破1億 門店逾3200家

高盛料中國今年減息兩次共0.2厘 另降準兩次共50基點

健世科技：不知悉股價波動原因 半日曾挫23%

半日沽空金額增22% 比亞迪沽空增2.4倍 中芯沽空增490倍

恒指半日跌245點 科指跌1.2% 齊下試10天線 內需股向下

金山能源：無推集資平台 已就詐流動應用程式報警

縱橫遊：取消1月所有前往石川縣輪島旅行團