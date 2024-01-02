羅兵咸永道今舉行香港2023年IPO回顧簡報會，該行指出，去年IPO數目為73間集資共463億元，而2022年全年則為90間集資共1046億元，即分別較2022年跌19%及56%。去年其平均集資額僅達7億元，較2022年的13億元，按年跌46%；羅兵咸永道企業客戶主管合伙人黃煒邦表示，香港自2000年至現時，從未試過出現年內無一間大型IPO（即集資超過100億元）的情况。

羅兵咸永道資本市場服務部合夥人黃金錢表示，香港IPO市場低迷主要與市場疲弱，以及美息高企影響資金流動性及招股定價有關。他續指恒指於去年第一季做好時，期內IPO數目不錯，季內有18間進行IPO集資，略勝於2022年同期的17間。

黃煒邦解釋，今年其集資額預測是基於料有3個大型IPO，其平均集資額為150億元；而以特專形式上市公司於年內有4間，平均集資額20億元，加上料有5間公司於GEM上市；他續指，扣除該行今年預期IPO數目80間後，該預測以去年平均集資額7億元來計算。

值得一提的是，黃煒邦引述世界交易所聯合會數據指，截至去年11月30日，港交所（0388）於全球交易所的市值，由2022年的第7位跌至去年的第9位，其市值約為31.11萬億元。遜於去年排名第8位的印度交易所，其市值為31.15萬億元；而倫敦交易所則由同期的第10位升至第7位，

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