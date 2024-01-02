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恒指收市跌258點 北水流入增1倍 多隻半新股創上市新高

內地PMI數據、售樓數據疲弱，加上就業存在壓力等因素，A股、港股於2024年首個交易日均重拾往年跌市理由，就業弱憂消費持續降級，內需消費、內房股跌幅較大。ASML取消對中國出口某些光刻機，中芯（0981）、ASMPT（0522）均向下。資金炒半新股，北水流入增1倍，大市波幅、成交亦上升。

假期後，市場隨了重拾跌勢，資金亦續買賣ATM、盈富（2800），今早再加上網易（9999），成為首5大成交。最多為騰訊（0700）的69.6億元，其後為盈富35.8億元。

此外，相同的亦包括炒作細價股，升跌幅榜首50位的門檻均為變動逾10%，升最多的是寶沙發展（1069）收報0.067元，升48.89%；而跌最多的是華科資本（1140）收報0.16元，跌57.89%。

稍有不同的是，資金炒作半新股，以去年11月起上市的股份，多隻創上市新高。包括，南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）、K Cash集團（2483）、德康農牧（2419）、瑞浦蘭鈞（0666）、知行汽車（1274）、君聖泰醫藥（2511）

恒指今早高開87點，高位升87點，低位跌322點，高低波幅410點，較上日增加，但略低於上周四的441點。金融、非必需消費品、信息技術、衛生保健股推低大市。上升股份比例為23.84%，下跌為38.94%，無升跌為37.21%。

恒指收市跌258點或1.52%，報16788點，大市成交金額766億元，較上日增加1.96%，為上周四1099.43億元成交後最多；國指跌95點或1.66%，報5672點。恒生科技指數收報3714點，跌1.32%。

藍籌股成交金額382億元，佔大市成交49.86%；科指成份股成交金額207.39億元，佔大市成交27.07%；國指成份股成交金額322.1億元，佔大市成交42.04%。

24隻雙櫃台股，總成交0.82億元人民幣，相當於約0.9億港元，佔大市成交的0.12%。

窩輪及牛熊證成交金額減少2.41%，至108.82億元，佔大市成交14.19%。牛熊證成交金額40.38億元，減少16.99%；窩輪成交金額68.44億元，增加8.86%。

友邦（1299）、建行（0939）、阿里巴巴（9988）拖累大市。騰訊（0700）、中海油（0883）、神華（1088） 貢獻恒指較多。

藍籌14隻升，68隻下跌，0隻無升跌。金沙中國（1928）升3.94%，收報23.75元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌8.33%，收報31.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，23隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）收報146.1元，升3.91%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報69元，跌6.25%。

恒指下試10天線(16700.61點)，50天線(17088.11點)得而復失。科指跌穿10天線(3708.66點)、20天線(3715.76點)。

北水南下合計淨流入38.54億元，較上日增加104.85%，淨流入金額是2023年12月18日117.49億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入57.35億元。南水北上合計淨流出52.69億元人民幣，較上日增加830.67%，連續第2日流出，累計流出58.36億元。

午後消息股表現

恒生銀行（0011）委任梁兆基為行政總裁辦公室高級顧問。收報88.5元，跌2.8%。

健世科技（9877）：不知悉股價波動原因 半日曾挫23%。收報17.1元，跌22.97%。

金山能源（0663）：無推集資平台 已就詐流動應用程式報警。收報0.13元，升18.18%。

縱橫遊（8069）：取消1月所有前往石川縣輪島旅行團。收報0.079元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

康健國際（3886）：黃自傑辭任CEO 蔡加讚接任。收報0.32元，跌1.54%。

匯控（0005）完成出售法國零售業務，未披露作價。收報62.95元，跌0.08%。

紐頓集團5億美元入股恒大汽車（0708）協議失效。收報0.45元，跌11.76%。

百度（9888）：終止收購歡聚時代國內直播業務。收報115.3元，跌0.69%。

新華保險（1336）斥資近百億，夥中金設基金投資不動產企業。收報14.88元，跌2.23%。

農夫山泉（9633）浙江投資50億人幣建產業基地。收報44.25元，跌1.99%。

中國金茂（0817）：華夏金茂商業REIT定價2.67元，集資10.68億人民幣。收報0.73元，跌2.67%。

比亞迪（1211）12月銷量34萬輛，全年累銷302萬輛年増62%。收報209.4元，跌2.33%。

吉利（0175）12月銷量15萬輛，全年銷售逾168萬輛按年增18%。收報8.35元，跌2.79%。

中國建材（3323）斥資逾40億人幣，收購塗料產銷商嘉寶莉股權。收報3.3元，跌1.2%。

蔚來（9866）12月交車1.8萬輛，全年交付16萬輛按年增逾三成。收報69元，跌6.25%。

澳門12月賭收增逾4.3倍，全年賭收1830億元。濠賭股普遍向上。新濠國際發展（0200）收報5.58元，升2.01%。美高梅中國（2282）收報10.4元，升4.94%。澳博（0880）收報2.49元，升0.81%。永利澳門（1128）收報6.56元，升2.02%。銀河娛樂（0027）收報44.45元，升1.6%。金沙中國（1928）收報23.75元，升3.94%。

克而瑞2023年十大房企銷售榜，僅碧桂園（2007）龍湖（0960）入圍。碧桂園莫斌：全年交付60萬套房。碧桂園收報0.77元，跌1.28%。龍湖（0960）收報11.62元，跌7.04%。

理想（2015）預告明年3月發佈7人車MEGA。李想︰理想2024年將挑戰80萬銷量。收報139.4元，跌5.23%。

旭輝（0884）林中︰2023年交付11.8萬套，2024年目標交付8萬套。收報0.255元，無升跌。

人行公告：同意支付寶無實際控制人。阿里巴巴（9988）收報74.7元，跌1.19%。

恒大（3333）附屬恒大地產11月未還債5219億人幣按月升3%。收報0.223元，跌5.11%。

中信國際電訊（1883）：澳門電訊仍就特許合同與澳門政府磋商。收報3.01元，跌8.23%。

時富金融（0510）委黎偉光任執行董事，監督業務發展。收報0.305元，無升跌。

易鑫（2858）旗下X Star與新加坡騰訊雲訂立服務協議。收報0.6元，跌1.64%。

比亞迪電子（0285）收購Juno Newco Target對價為143億元。收報35.85元，跌2.05%。

騰訊（0700）再回購342萬股，連續4交易日共涉逾40億元。收報296.6元，升1.02%。

財經花生丨叙福樓（1978）黃傑龍：員工明年加薪4%，推「楽在人生」特別假期。收報0.92元，無升跌。

滄港鐵路（2169）建議1股拆細為4股，每手改2000股。收報8.6元，升0.58%。

富力地產（2777） ：張力辭任董事及行政總裁。收報1.11元，跌2.63%。

瑞安房地產（0272）12億人幣售上海普陀區商業項目65%股權。收報0.72元，無升跌。

京東（9618）訴阿里巴巴（9988）「二選一」案一審勝訴，獲賠10億元人幣。京東收報109.8元，跌2.4%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見23.7元，收報22.8元，跌1.08%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見2.44元，收報2.29元，升1.78%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見2.33元，收報2.3元，升12.2%；豐城控股（2295）創上市新高，見1.88元，收報1.88元，升21.29%；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見4.18元，收報4.07元，升0.25%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8632.15元，收報8632.15元，升0.04%；Ｆ山證鐵礦石（3047）創上市新高，見24.5元，收報24.5元，升1.66%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見18.94元，收報18.84元，升8.71%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見862.6元，收報862.6元，升0.16%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見79.1元，收報79.1元，升9.44%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見18.44元，收報18.34元，升9.17%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1104.65元，收報1104.65元，升0.03%；Ｆ山證鐵礦石－Ｕ（9047）創上市新高，見3.156元，收報3.156元，升2.27%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見542.5元，收報542.5元，升0.02%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見16.2元，收報16.2元，升0.31%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見115.5元，收報115.35元，升0.74%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1026.45元，收報1026.45元，升0%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見84.56元，收報84.5元，升1.34%；德康農牧（2419）創上市新高，見59.05元，收報58.45元，升13.61%；瑞浦蘭鈞（0666）創上市新高，見23.95元，收報20.55元，跌5.73%；知行汽車（1274）創上市新高，見34.85元，收報33.5元，跌0.59%；君聖泰醫藥（2511）創上市新高，見13.18元，收報12.1元，跌6.64%；廸生創建（0113）創52周高，見4.69元，收報4.66元，升0.43%；太古（0019）創52周高，見66.7元，收報65.35元，跌1.13%；中電（0002）創52周高，見64.8元，收報63.9元，跌0.85%；中煤能源（1898）創52周高，見7.46元，收報7.42元，升4.51%；南戈壁（1878）創52周高，見3.47元，收報3.4元，升36%；中電控股（0002）創52周高，見64.8元，收報63.9元，跌0.85%；太古股份公司Ａ（0019）創52周高，見66.7元，收報65.35元，跌1.13%；迪生創建（0113）創52周高，見4.69元，收報4.66元，升0.43%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌。

破頂指數成份股包括，中電（0002）創52周高，見64.8元，收報63.9元，跌0.85%。

破底股方面

23隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.495元，收報0.51元，跌1.92%；九毛九（9922）低見5.63元，收報5.68元，跌6.89%；華顯光電（0334）低見0.186元，收報0.201元，跌2.43%；稀鎂科技（0601）低見0.063元，收報0.069元，跌4.17%；開明投資（0768）低見0.017元，收報0.019元，跌5%；中原銀行（1216）低見0.305元，收報0.37元，升10.45%；香港信貸（1273）低見0.31元，收報0.35元，升7.03%；強泰環保（1395）低見0.053元，收報0.055元，跌11.29%；歌禮製藥－Ｂ（1672）低見1.28元，收報1.3元，跌10.96%；維信金科（2003）低見2.12元，收報2.19元，跌3.95%。

44隻股份創52周低，其中十隻包括，經濟日報（0423）低見0.8元，收報0.81元，無升跌；東方（0018）低見0.43元，收報0.43元，跌2.27%；大快活（0052）低見9元，收報9.1元，跌0.87%；潤啤（0291）低見31.1元，收報31.35元，跌8.33%；華潤啤酒（0291）低見31.1元，收報31.35元，跌8.33%；歐化（1711）低見0.095元，收報0.095元，無升跌；東方企控集團（0018）低見0.43元，收報0.43元，跌2.27%；大快活集團（0052）低見9元，收報9.1元，跌0.87%；凱聯國際酒店（0105）低見6.2元，收報6.2元，跌2.36%；中達集團控股（0139）低見0.016元，收報0.017元，跌5.56%。

異動股

上升異動股，包括，寶沙發展（1069）收報0.067元，升48.89%；建生國際（0224）收報1.01元，升38.36%；南戈壁（1878）創52周高，見3.47元，收報3.4元，升36%；神話世界（0582）收報0.068元，升33.33%；中核國際（2302）收報2.21元，升30.77%；莊士中國（0298）收報0.188元，升29.66%；喆麗控股（2209）收報0.67元，升28.85%；久融控股（2358）收報0.033元，升26.92%；豐城控股（2295）創上市新高，見1.88元，收報1.88元，升21.29%。

下跌異動股，包括，華科資本（1140）收報0.16元，跌57.89%；TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.139元，跌26.84%；熒德控股（8535）收報0.042元，跌26.32%；國富創新（0290）收報0.24元，跌25%；健世科技－Ｂ（9877）收報17.1元，跌22.97%；朝威控股（8059）收報0.018元，跌21.74%；昌利控股（8098）創上市新低，見0.035元，收報0.035元，跌20.45%；京基金融國際（1468）見52周低0.38元，收報0.4元，跌20%；易還財務投資（8079）收報0.062元，跌19.48%；保寶龍科技（1861）收報1.8元，跌19.28%；米蘭站（1150）收報0.16元，跌19.19%。

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