該行指，在更多旅客訪澳，加上去年12月18日至31日期間的日均賭收由原來的5.2億澳門元，增至5.4億澳門元，若在估計貴賓博彩已經恢復至疫情前三至四成下，進一步可推論中場博彩其實已經超越疫情前水平。其對澳門的賭收及非博彩的前景相對感到樂觀，預期將來行業面對的風險主要來自成本壓力及要在消費服務領域投入更多資本開支。其預期澳門今年賭收可以增至280億美元至304億美元（2184億元至2371.2億元），行業的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）有望增至88億至97億美元（686.4億至756.6億元）。現行業相當於預估2024及2025年的企業價付相對EBITDA的9,4及8.5倍，索價不貴。在眾濠賭股中，其看好在中場涉獵較多的銀河娛樂（0027）及金沙中國（1928）。

此外，摩根士丹利跟進澳門剛發表的12月份賭收數據指，若按去年12月的貴賓博彩已經回復至2019年疫情前的30%，其料當地中場賭收已經比疫情前超越20%，為2024年行業進一步復蘇帶來好兆頭。其預期今年1月份賭收按月持平，保持在188億澳門元，相當於2019年疫情前的75%水平。

瑞銀的報告則指，澳門剛過去的12月份賭收數據折算成日均賭收5.99億澳門元，超過市場預期，料中場賭收已經回復至疫情前的115%至125%。月內較高比例的港客參與，則有助抵銷內地賭客消費持平的情況。

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