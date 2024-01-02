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澳門元旦日三天錄入境旅客近40萬

澳門傳媒引述治安警數據顯示，元旦3天連假當地共錄194萬人次出入境，入境及出境各佔97.5萬人次及96.5萬人次。旅客出、入境總人次則佔81.4萬，當中入境及出境各佔39.9萬人次及41.5萬人次，主要經關閘及港珠澳大橋進出。

另當地引述拱北海關數據顯示，港珠澳大橋珠海公路口岸海關去年累計驗放通關車輛268萬架次，按年增加1.35倍，較疫情前2019年大增2.45倍。其中港澳單牌車近140萬架次，佔比逾半。其中在剛過去的週六、日即12月30、31日，通關的港澳單牌車逾1.7萬架次，佔通關客車總量近7成。經大橋口岸通關的澳門單牌車由去年1月的0.7萬架次，增至去年12月逾12萬架次。通關的港車北上香港單牌車在12月達9.5萬輛次，較去年7月首月實施時增長近13倍。

至於通車多時的澳門輕軌，去年上月日均載客量增至13900人次，按月增加7400人次，大增1.1倍，為2020年2月正式收費以來日均載客量最多。現時澳門輕軌已延伸至媽閣站，車站數目達12個，全長12.5公里。港鐵（0066）則按營運及維護服務合約，提供服務。

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